У Хмельницькому ліквідовують наслідки ракетного удару росіян. Два потужних вибухи тут пролунали вранці 18 лютого - пошкоджений військовий об'єкт, три навчальні заклади, крамниці та десятки цивільних будинків. У помешканнях хмельничан вибуховими хвилями зруйновано сотні вікон і балконів. Десятки автівок потребують ремонту.

Про що говорять хмельничани, відновалюючи свої оселі, розкажуть наші кореспонденти.

Понад два десятки комунальних бригад прибирають наслідки руйнувань після ракетної атаки рашистів у Хмельницькому. Склять та закривають плівкою вибиті вікна та балкони. Будинок пані Ольги вже вдруге постраждав від "прильотів". Цього разу снаряд розірвався дуже близько: від вибуху повибивало шибки і балкони в половині квартир 9-типоверхівки, а стіни дали тріщини.

Ольга Ярмолюк, жителька Хмельницького:

В мене є під батареями і оце - свіжа трєщина пішли. Беремо удар на себе, але, слава богу, всі живі-здорові.

Того дня російська ракета пошкодила 15 багатоповерхівок.

Вєздє стєкло, вікна побиті. - В синиці вікна вибиті, в аптеці, в магазинах, в почті вікна вибиті. - Ми полякалися. Нас так затрясло, дом затрясло. Ми зразу поняли, що тут. Бо це рядом.

Пані Олена із сином - вимушені переселенці. Втекли від війни із Високопілля, пережили окупацію у Херсоні. Жінка сподівалася, що хоч у Хмельницькому будуть у безпеці, але ворог дістав і тут.

Олена Олару, переселенка:

Ми завжди спускаємось в укриття і коли був перший вибух, ми почали підійматися, бо було таке відчуття, наче в наш будинок потрапило. І коли був другий вибух, мене аж відкинуло і двері навіть повідкривало в підвалі металеві. Налякалися. Говорю, і навіть ком в горлі. Ми самі переселенці і пережили це все і окупацію. І прямо це нагадало все.

Поблизу цієї багатоповерхівки все всипано склом. Тут вибито понад 350 віконних рам, пошкоджені й припарковані поряд автомобілі.

За інформацією обласної військової адміністрації, одна з ракет влучила у військовий об'єкт. Друга - поряд із зупинкою громадського транспорту. Двоє людей, які дістали травм, лікуються амбулаторно. Ельвіра - власниця магазину, жінка теж відчула наслідки російського терору

Ельвіра Курилович, власниця магазину:

Повністю впала стеля, вибило всі вікна, всі конструкції, всі двері внутрі. Все пошкоджено. Сотні тисяч, бо одні віконні конструкції коштують понад 100000 на все приміщення. Плюс відновити там ремонт там нутрі все. Щоб вони всі здохли побистріше, щоб не робили людям біди.

Проте є шанс отримати компенсацію. Для цього треба мати документи, що підтверджують витрати.

Наталія Вітковська, заступниця директора Департаменту інфраструктури міста Хмельницької міської ради:

Ті люди, які за власний кошт відремонтували, відновили свої пошкодження, можуть звернутися до міської ради і всім буде надана посильна допомога.

Хмельницький не вперше потрапив під ракетний обстріл, проте страху у жителів немає, сама злість.

Ольга Ярмолюк, жителька Хмельницького: