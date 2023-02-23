Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що Бахмутський напрямок залишається найскладнішою точкою фронту. Про це він сказав під час брифінгу.

У намаганнях захопити місто росіяни втрачають вбитими тисячі військових, а найманців ПВК "Вагнера" взагалі лишає на полях і не пускають назад живими.

Найбільш складною залишається обстановка на Бахмутському напрямку, де агресор попри значні втрати не залишає спроб оточення населеного пункту Бахмут.

Він нагадав, що бої на підступах до Бахмуту почались ще у липні минулого року та тривають до сьогодні.

Амбіційне воєнно-політичне керівництво терористичних військ прагнуло ще до кінця серпня встановити контроль над містом. Планами кремля не передбачалось настільки довготривале протистояння та утримання силами оборони України цього населеного пункту.

За його словами, на захоплення Бахмуту окупанти кинули найбільш підготовлені частини та підрозділи регулярних військ, а також штурмові загони ПВК "Вагнера".

Найбільша частка артилерійських підрозділів окупантів зосереджена саме на цьому напрямку. Саме на Бахмутському напрямку вже 7 місяців тривають найінтенсивніші бої.

Він зауважив, що лише з початку лютого там було понад 380 бойових зіткнень, але наші воїни мужньо обороняють свої позиції.

Так, 12 лютого протягом доби противник хвилями по кілька штурмових груп атакував позиції ротного пункту одного з підрозділів 93 окремої механізованої бригади. Завдяки вмілим діям всі атаки ворога були відбиті.

Просування ворога, як сказав бригадний генерал, завершуються лише після руйнації оборонних укріплень та необхідністю зберегти життя наших воїнів.