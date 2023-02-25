На Сумщині рашисти обстріляли маршрутку з пасажирами: троє людей отримали серйозні поранення [ Редагувати ]
У п'ятницю, 24 лютого, російські війська з території рф прицільно обстріляли рейсове маршрутне таксі на Сумщині. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
24 лютого 2023 року окупанти з території РФ прицільно обстріляли рейсове маршрутне таксі, яке виїхало із с. Водолаги Хотінської територіальної громади Сумського району та проїхало близько 500 метрів в бік м. Суми.
Внаслідок обстрілу водій маршрутки та троє пасажирів отримали серйозні поранення. Машина згоріла вщент.
За попередньою інформацією, російські військові використали протитанкову керовану ракету.
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