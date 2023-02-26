Допомога, яка передбачається, складається зі 122-міліметрових і 152-міліметрових снарядів, запаси яких у росії скорочуються

Китай може передати росії безпілотники та артилерію. Із такими гучними заголовками вийшли публікації в американських ЗМІ. По суті, попереджаючи, що у цій війні Пекін може пристати на бік москви. Наскільки серйозною є загроза? Деталі зібрав наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко, він - у Вашингтоні.

Це не чутки; зараз це вже серйозно. Американська преса, із посиланням на американських чиновників, пише, що Китай, який весь рік утримувався від будь-яких поставок росії, може передати кремлю техніку і зброю.

У той час, як Китай закликає до миру, США вважають, що Пекін розглядає можливість доставки артилерії та безпілотників москві. Розвідка США свідчить про можливі поставки Китаєм зброї, щоб допомогти москві відвернути очікуваний український наступ цього року.

За даними видання, такі поставки можуть суттєво вплинути на ситуацію на фронті - у момент, коли і Київ, і москва готуються до весняного наступу, а також змінити відносини Китаю із Заходом "на роки". Більше того, співрозмовники видання сказали, що москва може отримати не лише дрони та артилерію, а й "інші види зброї".

Що тут важливо: мова поки що тільки про перемовини між кремлем і Піднебесною. За даними Пентагону (а військова розвідка із самого початку війни максимально серйозно це відстежує) - жодних поставок натепер не було.

Патрік Райдер, речник Пентагону:

Ми поки не бачили, щоб вони надавали летальну допомогу росії. Але ми також помітили, що це обговорюється. І міністр Остін, і Держсекретар Блінкен попереджали Китай про наслідки. За іронією долі, свіжа пропозиція Китаю, мирний план, передбачає повагу до суверенітету всіх країн… Сподіваюсь, вони це і мають на увазі - замість надання летальних засобів, потрібних для вбивства безневинних українців і знищення їхньої країни.

Згодом ясність вніс особисто Директор ЦРУ (і це показово, бо виходить до преси він нечасто). Чиновник дав інтерв'ю CBS і був максимально відвертий.

Уільям Бернс, директор ЦРУ:

Ми впевнені, що китайське керівництво розглядає надання детальної зброї. Ми поки не бачимо, що вони ухвалили остаточне рішення щодо цього - і ми не бачимо доказів, що обладнання фізично вже відправляли. І саме тому так важливо вже зараз сказати про наслідки!

Якими вони можуть бути? Яку ціну Пекін може заплатити, якщо відкрито пристане на бік москви? Про це вже зараз натякнув Президент Байден, згадуючи свою попередню розмову із Сі.

Джо Байден, президент США:

Я сказав тоді – "Слухай, це не погроза, це просто факт". Коли європейці і американці побачили, що відбувається в росії, Європа - вгадайте, що зробила? 600 корпорацій пішли з російського ринку. Залишили країну! Не хотіли бути із цим пов'язаними. Я сказав йому: "от Ви казали, що майбутнє Китаю залежить від західних інвестицій! "Так, це матиме значення! Я сказав - я за цим стежу!

І це - більш ніж прозорий натяк Пекіну, що західні компанії можуть піти з Китаю, якщо він таки наважиться на поставки. Рівень реакції і США і Заходу, звісно ж, залежатиме від того, якими вони будуть.

Свіжа Washington Post, наприклад, пише, що за даними розвідки, Китай може погодитися відправити лише артилерійські снаряди, яких росії зараз не вистачає.

Допомога, яка передбачається, складається зі 122-міліметрових і 152-міліметрових снарядів, запаси яких у росії скорочуються, оскільки вона веде війну в основному за допомогою артилерії. "Китай має можливість змінити розклад сил", - сказав високопосадовець американської адміністрації.

Водночас москва просила не тільки про амуніцію, а й про дрони - пише зараз американська преса. Але є і "план Б", коли Пекін міг би, аби уникнути прямого конфлікту із Заходом, надати росії лише мікросхеми, комплектуючі та технології, але не зброю. Це, зокрема, думка Жозепа Борреля, який переповів свої розмови із головним дипломатом Китаю.

Жозеп Боррель, очільник Європейської дипломатії:

Що він мені сказав: Китай не постачає зброю росії і не буде постачати, тому що принцип їхньої зовнішньої політики - не озброювати сторони конфлікту. Але, звісно ж, ми повинні залишатися пильними.

Рішення розсекретити дані розвідки про контакти і перемовини росії і Китаю за правилами ухвалюється на найвищому рівні.

І якщо вже перші особи США вирішили зробити цей процес публічним, навіть ризикуючи "засвітити" джерела інформації, це свідчить, наскільки серйозно американська адміністрація намагатиметься уникнути переходу Китаю (який досі балансував і намагався бути "над конфліктом") - на бік москви. З одного боку - заради України, бо китайські поставки дійсно вплинули б на російські позиції на фронті.

З іншого - це один з основних принципів американської політики, не конфліктувати одночасно з москвою та Пекіном, не дати їм об'єднатися в один фронт. Що гірші взаємини з росією - то активніше пропонуватимуть Пекіну знайти спільну мову.

І цим пояснюється все, що відбуватиметься далі. Мови ультиматумів не буде, формулювання будуть максимально стриманими. Держдеп уникатиме слів "санкції"; Білий дім - демонструватиме, що "перезавантаження" із Китаєм все ще можливе, що вони "конкуренти", але не "вороги". Така політика вже спрацьовувала в минулому. Отже, як сподіваються у високих кабінетах, може спрацювати і зараз.