Україна ввела санкції проти причетних до ПВК "Вагнера" [ Редагувати ]
У неділю, 26 лютого, Україна запровадила санкції проти причетних до ПВК "Вагнера", а також юридичних осіб, які забезпечують функціонування бойовиків. Про це свідчить указ президента України №116/2023.
Зокрема, економічні обмеження РНБО запровадила проти доньок керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина Вероніки та Поліни.
Крім того, під санкції потрапив Дмитро Уткін із позивним "Вагнер", який вважається засновником однойменного ПВК.
Загалом у санкційний пакет включено 164 фізичні особи та 85 компаній. Їм забороняється торговельні, а також інші економічні та фінансові операції, запроваджується блокування наявних на території України активів, заборона на передачу технологій та ін.
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