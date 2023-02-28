Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що росія технічно з п'ятниці готова завдати ракетного удару по Україні. Проте ворог з різних причин переносить його. Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, росія переносить масовані атаки через дії українських військових, зокрема розвідників. Проте окупанти готуються до обстрілів, ведуть повітряну розвідку, змінюють тактику, щоб заплутати українських захисників.