"У рф готові до удару з п'ятниці, але переносять його" - Кім [ Редагувати ]
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що росія технічно з п'ятниці готова завдати ракетного удару по Україні. Проте ворог з різних причин переносить його. Про це він повідомив у Telegram.
За його словами, росія переносить масовані атаки через дії українських військових, зокрема розвідників. Проте окупанти готуються до обстрілів, ведуть повітряну розвідку, змінюють тактику, щоб заплутати українських захисників.
Вони технічно готові з п'ятниці для нанесення чергового ракетного удару. На щастя, його переносять через протидію наших Збройних сил.
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