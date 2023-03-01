У Сполучених Штатах вважають витік із лабораторії в китайському Ухані найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє директор Федерального бюро розслідувань Крістофера Врей телеканалу Fox News.

"ФБР вже певний час тому дійшло висновку, що найімовірнішим походженням пандемії є інцидент у лабораторії в Ухані. Мовиться про потенційний витік із контрольованої китайським урядом лабораторії", - вказав посадовець.

При цьому Врей зазначив, що уряд КНР, на його думку, "робить усе можливе, аби завадити" зусиллям США та їхніх партнерів щодо встановлення обставин початку пандемії.