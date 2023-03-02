росія програє війну: астролог озвучив строки [ Редагувати ]
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росія програє війну вже цієї весни й в країні почнеться зміна влади, яка стане початком розпаду федерації.
Такий прогноз зробив ведичний астролог Алакх Ніранджан.
"Навесні на тлі поразки у війні розпочнеться зміна держапарату та чиновників у росії. Можлива смерть найвищих чиновників і далі – заяви про незалежність деяких територій. Це вже ось навесні та на початку літа. До початку осені - в росії спалахнуть масові повстання і почнеться знищення еліт на всіх рівнях", – сказав астролог.
За його словами, старе керівництво держави спробує показати себе у новому образі та почне шукати якісь виходи за допомогою договорів.
"До середини осені настане період повної невизначеності росії, який супроводжуватиметься повним переділом бізнесу. А до кінця року буде повне оновлення парламенту, судової системи, вищого керівництва і навіть релігії", - зазначив Ніранджан.
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