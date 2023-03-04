Естонія завтра обиратиме парламент. З якими викликами зіткнувся один із найбільш проукраїнських урядів Європи? Між якими партіями точиться боротьба?

І чого чекати Україні від цього волевиявлення? Ольга Жидецька про все докладніше.

Естонія - в очікуванні заключного дня парламентських виборів. Попереднє голосування розпочалося ще в понеділок. Зокрема віддати свій голос жителі мають змогу через інтернет. Як це зробила прем'єрка країни.

Кая Каллас, прем'єр-міністр Естонії:

Ну, я сподіваюся залишитися прем'єр-міністром, але це вирішувати виборцям.

Кая Каллас - лідерка Партії реформ Естонії. У прем'єрському кріслі два роки. Останній - рік кривавої російської війни проти України - її уряд відзначився абсолютною підтримкою нашої держави та лобіюванням її інтересів у ЄС. Естонія надала найбільшу допомогу з-поміж європейських країн у перерахунку на душу населення. Передала ЗСУ всі свої гаубиці. Навіть кольори політагітації не залишають сумнівів - у її проукраїнськості.

Кая Каллас, прем'єр-міністр Естонії:

Ми чітко бачимо, що наша оборона зараз також починається з України, тому що Україна воює з тією самою загрозою, що й для нашої країни. Тож поки вони воюють там, вони послаблюють і нашого ворога.

Та на нинішніх виборах на п'яти Партії Реформ наступає Консервативна партія Естонії - ЕКРЕ. У минулій кампанії вони були третіми, нині ж суттєво наростили підтримку. Політсила дотримується ультраправих поглядів і гасла - "Естонія для естонців".

Мартін Хельме, лідер Консервативної народної партії Естонії:

Ми виняткова партія в Естонії. Ми говоримо про питання, які, знаєте, не завжди політкоректні. Серед естонських виборців існує велика тривога щодо інфляції, імміграції, можливої війни з росією чи вторгнення з боку росії. Люди дійсно налякані майбутнім, а головні партії, особливо правлячі, не мають реальних відповідей.

ЕКРЕ вважає президентські вибори в США сфальсифікованими, прагне більшої самостійності від ЄС, агресивно виступає проти одностатевих шлюбів та мігрантів. Зокрема й українських біженців.

Мартін Хельме, лідер Консервативної народної партії Естонії:

Естонія прийняла найбільшу кількість українських біженців на душу населення. Набагато більше, ніж будь-яка інша країна в Європі. І це створило величезний тиск на наш бюджет, наявність житла, нашу освітню систему, нашу медичну систему, а також нашу загальну культурну картину.

А ще Консервативна партія вимагає припинити військову допомогу Україні, щоби не погіршувати відносини з рф та мати зброю для власного захисту. І хоч формально ЕКРЕ виступають проти росії, фактично просувають в Естонії вигідні кремлю наративи. Пікантності ситуації надає нещодавній скандал щодо імовірного зв'язку ЕКРЕ з путінським поплічником Пригожиним.

Аарне Веедла, політолог, історик:

Ну партия конечно была очень недовольна. Она отрицала свою связь с Пригожиным, говорила, что это не соответствует действительности. Никакой связи с Пригожиным нет. И тут случилось невероятное. Выступил сам Евгений Пригожин. Он где-то там в итальянском "Политико" так и сказал: "Конечно мы поддерживали лидера этой партии ЕКРЕ, Наш человек даже был в его кабинете.

Та, схоже, на популярність ЕКРЕ це не надто вплинуло. Основний електорат ультраправих - бідні сільські райони та регіони з російськомовним населенням. Як, приміром, Іда-Вірумаа. Урядові плани переходу на зелену енергетику болісно позначилися на окрузі, що спеціалізувався на видобутку пального лупаку. І обіцянки Консервативної партії посилити естонську енергонезалежність за рахунок традиційних джерел місцевим дуже до душі.

Діана Берсенєва, викладачка коледжу в Іда-Вірумаа:

Честно говоря, что дальше будет, вот это будущее - мне кажется для простых людей оно очень туманно. Потому что нет плана - на что мы заменим сланцевую переработку?

Останні соцопитування показали, що у новому парламенті Партія Реформ найвірогідніше збереже свої нинішні 30%. Натомість Консервативна партія, схоже, вийде на друге місце з понад 20-ма %. Це означає, що політсили муситимуть шукати партнерів для коаліції. Цілком можливо, реформатори знову домовляться з нинішніми союзниками - Соціал-демократами та партією "Вітчизна". Або створять нову політичну комбінацію.

Кая Каллас, прем'єр-міністр Естонії:

Підтримка Ekre зростає. Це, можливо, важкі часи, але це зовсім інший шлях для Естонії. Ми підтримуємо відкриту дружню, європейську, розумну, я б сказала, країну. Тоді як Ekre більше дивиться на себе, що ми мали б дотримуватися власних інтересів, а не допомагати Україні. І різниця між двома цими шляхами дуже чітка.

А от імовірність того, що ультраправі знайдуть охочих створити більшість - оглядачі вважають мізерною. Занадто вже одіозні їхні гасла та скандальні діячі. Саме тому розвалилася коаліція з Партією центристів, сформована після попередніх виборів. І навряд чи колишні партнери захочуть повторити цей досвід. Тож варто розраховувати, що й надалі естонська підтримка України не ослабне.