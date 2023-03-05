Сьогодні, 5 березня, в Туреччині сталась масштабна аварія за участі 23 автівок. В результаті зіткнення вже відомо про понад як 10 постраждалих.

Про це повідомляє CNN Turk.

Після аварії, яка сталася на перетині траси TEM Ізміт у Коджаелі через зіткнення автомобіля з пасажирським автобусом, що їхав попереду, сталося ще 7 різних аварій, які були спричинені різким гальмуванням машин, що їхали позаду.

Anadolu Otoyolu'nda 23 aracın karıştığı zincirleme kaza: Çok sayıda kişi yaralandıhttps://t.co/bm4OGlW1l5 pic.twitter.com/XApCiqLUsq — normhaber (@normhaber1) March 5, 2023

Всього в ДТП потрапили 23 одиниці транспортних засобів: 3 автобуси, 13 легкових автомобілів, 2 силобази, 1 вантажівка з автотранспортом, 1 вантажівка з фруктами, 1 пікап та 2 легкових комерційних автомобілі. Через ДТП рух транспорту перекрили в напрямку Стамбула.

В результаті аварії постраждали 11 людей.

Kocaeli'de TEM Otoyolu İzmit geçişinde 23 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı. İstanbul yönü, yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. pic.twitter.com/aaFOZznOGU — Sabah (@sabah) March 5, 2023

Отримавши повідомлення, прибули поліція, пожежники та медики. Пожежники врятували тих, хто застряг у автомобілях, а бригади медиків втручалися в допомогу постраждалим.

Каретами швидкої допомоги до лікарень доставлено 11 постраждалих.Траса ТЕМ, яка була закрита для руху близько 2 годин через аварію, була знову відкрита для руху після вивезення транспорту та робіт з прибирання.

На цей час поліція вже почала розслідування аварії.