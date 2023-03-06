Загартовані війною! Наші фахівці за 10 днів роботи у Туреччині обстежили близько півтисячі будівель.

Рівно місяць тому на південному сході країни, а також на території сусідньої Сирії, стався потужний землетрус. Поштовхи магнітудою 7,8 - такого там не бачили вже понад 80 років! Майже 40 тисяч загиблих! Сотні тисяч постраждалих.

У перші ж дні після трагедії команда фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій України вирушила на допомогу. Наші герої вже повернулися додому. Як справжні професіонали - вони небагатослівні.

Втім, журналістам усе ж вдалося з ними поспілкуватися та з'ясувати - чому українцям у Туреччині аплодували стоячи та яку роль під час рятувальної операції зіграли чотирилапі пошуковці.

Олександр Шило - начальник групи частини аварійно-рятувальних робіт Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України(МРЦ ШР ДСНС України):

Спочатку ми приїхали, хотіли зайти в магазин купити щось собі і люди не давали нам це зробити, вони купляли це все за свої гроші і це було таким, дуже запам'яталось.

Так зустрічали рятувальників із України у Туреччині. Люди, що пережили страшну трагедію - хтось втратив близьких, комусь більше нема де жити… Для них поява хлопців із країни, де триває війна, - прояв великодушності та самопожертви.

Кадри 6-го лютого. На південному сході Туреччини - стається землетрус. Найпотужніший за останні 8 десятиліть. У зоні лиха - десять провінцій. Будинки, де живуть люди, за лічені секунди перетворюються на купи будівельного сміття. Під завалами - десятки тисяч людей. Стартує масштабна рятувальна операція.

Микола Духніч, провідний фахівець мобільно-рятувального центру швидкого реагування ДСНС України :

Туреччина не безпосередньо запрошувала Україну, країна подала запит до Європейського механізму цивільного захисту, цей запит про допомогу. Відповідно всі країни, які входять до цього механізму, Україна не входить, але вона є партнером, тобто співпрацює з механізмом цивільного захисту Європейського союзу, ми підтримали цей запит та відгукнулися на допомогу.

Іншими словами, ніхто у Туреччині й не розраховував побачити українських рятувальників. У нас же війна. Нам, мовляв, не до того. Але саме українці були серед перших, хто прийшов на допомогу. Зведений загін. 87 фахівців, що знаються на роботі в зоні землетрусів. А також лікарі, кінологи, спецтехніка…

Руслан Шульгач - Начальник рятувального відділення частини аварійно-рятувальних робіт Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України(МРЦ ШР ДСНС України):

Землетрус воно як, шатає, в нас є спеціальні прибори, які слідкують за порушенням несучих стін, є офіцер зв'язку, який за цим всім наблюдає і контролює, якщо йде землетрус, він подає сигнал і всі швидко виходять із завалів. Була турецька команда, їх трошки засипало, 41 вижили.

Руслан розповідає - роботу ускладнювало те, що підземні поштовхи постійно повторювалися. Працювали безперервно, позмінно: шість годин одна група - потім інша.

Ці кадри зроблені на 9-й день рятувальної операції. У місті Антак'я українці допомогли визволили з-під завалів жінку. Вона пролежала серед руїн більш як тиждень! Але вижила.

Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України:

Піднялись на завал і почули звук, схожий на стогін. Запустили кінолога з собакою, у собаки така кличка Ніндзя. Відповідно вона стала на те саме місце, де могла знаходитися людина. І рятувальники почали працювати за допомогою спеціального інструменту - домкратів, розтискачів, ножиць гідравлічних.

Ось та сама рятувальниця-героїня на кличку "Ніндзя". Руда хвостата красуня просто на наших очах доводить - вона майстер своєї справи. Подивіться, як вправно серед бетонних стін знаходить людину.

Ольга Бібікова, Інструктор службового собаківництва пошуково-рятувального кінологічного відділення Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України:

Нам на місці, де ми працювали, всі дякували, рятувальникам дякували, всі були дуже дружньо налаштовані до собаки, люди її гладили, обнімалися, діти з нею гралися, коли вона чекала біля завалів, тобто дуже дружньо.

Загалом 10 собак-пошуковців з України. У Туреччині працював цілий загін пухнастих рятувальників. Шукати людей під завалами - в цьому їм немає рівних, пояснюють кінологи.

Ольга Бібікова - Інструктор службового собаківництва пошуково-рятувального кінологічного відділення Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України:

Вони проходять атестацію, здають, навчання, потім атестація, потім можуть приступати до виконання робіт. У собаки атестація просто з пошуку людей в техногенному завалі. Здають норматив - і після цього може залучатися до різних завалів чи то землетрус, вибух чи ще щось.

Здавалося б, наші рятувальники мають гіркий досвід роботи на завалах будинків, зруйнованих російськими ракетами та дронами. Втім фахівці зізнаються: працювати в зоні землетрусу - складніше.

Сергій Губенко, рятувальник частини аварійно-рятувальних робіт Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України(МРЦ ШР ДСНС України):

Якщо завали від попадання ракети, в нас завал щось падає вниз, а щось розлітається, а там завали получається - фундамент трясе землетрус, низ рушиться і будівля може панкейком так скластися і більш тяжкодоступно до людей добратися.

Загартовані війною! Наші фахівці за 10 днів роботи у Туреччині обстежили близько півтисячі будівель. Знайшли тіла 58-ми загиблих. Розбирали завали, надавали медичну допомогу постраждалим. А колеги-рятувальники з інших країн один за одним підходили фотографуватися з героями, які в умовах війни в рідній країні знайшли можливість прийти на допомогу тим, хто так само в біді і потребує допомоги просто зараз.

Олександр Шило - начальник групи частини аварійно-рятувальних робіт Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України(МРЦ ШР ДСНС України):