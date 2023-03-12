Боротьба без правил. Російські та білоруські фехтувальники повертаються у міжнародні змагання. Точніше - їх повертають. Міжнародна федерація фехтування надала такий дозвіл. Як відреагувала українська сторона? І чи є шанси у росіян та білорусів потрапити на Олімпійські ігри у Парижі? Останні новини на цю тему - далі у матеріалі.

Повернення, якого не мало б бути. Міжнародна федерація фехтування на позачерговому засіданні допустила росіян та білорусів до участі в міжнародних змаганнях. Це право вони втратили в березні, але заборона виявилася короткочасною. Фехтувальники двох країн, що ведуть війну з Україною, братимуть участь у цьогорічних чемпіонатах Європи та світу. У Федерації фехтування такому рішенню обурились, збирають засідання президії. Емоційно відреагувала й наша олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.

На жаль, деякі люди не можуть поставити себе на наше місце. Просто не хочуть, бо це боляче і непотрібно. Тому що шукають хибних суджень про те, що "спортсмени не несуть відповідальності", "спорт поза політикою", "ми всі сім'я і повинні жити мирно" - для своїх корисливих цілей. Ця думка руйнується в ту мить, коли на ваш дім, на вашу землю падають бомби, коли доводиться жити під бомбами, йти на фронт і захищати свою сім'ю.

Ганебне рішення дозволить росіянам брати участь у кваліфікації до Олімпійських ігор, що заплановані на наступний рік у Парижі. Це ще одна спортивно-дипломатична лінія фронту. Міжнародний олімпійський комітет - після повномасштабного вторгнення в Україну - відсторонив росію та білорусь від міжнародних змагань. А тепер допускає можливість повернути деяких спортсменів під нейтральним прапором. Офіційний Київ категорично проти.

На боці України - щонайменше 35 країн. Усі разом домагатимуться повного відсторонення росіян та білорусів від участі в Олімпійських іграх. Велика Британія закликає ще й провідних спонсорів змагання вплинути на рішення Міжнародного олімпійського комітету, щоб не допустити до участі в Олімпіаді спортсменів з росії та білорусі.

Держави заходу, зокрема Польща та країни Балтії, не відкидають варіанту бойкоту Олімпійських ігор. Варшава пропонує компроміс - створити команду біженців, яка б дозволила деяким російським та білоруським спортсменам виступити на змаганні.

Спорт поза політикою, але чи поза корупцією? До березня минулого року президентом Міжнародної федерації фехтування був російський олігарх Алішер Усманов. Пішов з посади, коли його прізвище з'явилося в санкційному списку Євросоюзу. А Міжнародний олімпійський комітет перетворюється на інструмент спорт-вошингу - відбілює репутацію росії через спортивні змагання. У рф не забрали право проводити сочинську олімпіаду - попри напад на Грузію 2008 року. І навіть гучний допінговий скандал не завадив росіянам виступити на Олімпіаді в Бразилії, а через два роки - під нейтральним прапором в Південній Кореї.