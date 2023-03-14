Нова економічна криза чи перебільшення і маніпуляції? У США - найбільше банківське банкрутство, якого не бачили з 2008-го року. Як сприймати цю ситуацію? Колишній президент Дональд Трамп прогнозує повернення "Великої депресії". Російські ЗМІ не приховують радощів. Пишуть - "Дочекалися" - пророкуючи неспроможність Америки фінансово підтримувати Україну.

Але це зовсім не так, допомога як надходить, так і далі надходитиме, - пояснив нам один з провідних економічних експертів США, професор Вайтхед. Детальніше про ситуацію, загрози і "фейки", які із ними пов'язані - наш американський спецкор, Дмитро Анопченко.

Це правда, таких проблем на американському банківському ринку не було 15-ть років. Банкрутство Silicon Valley Bank - установи, яка спеціалазувалась на кредитуванні високотехнологічнох компаній у штатах і Британії, - потягнуло за собою проблеми по всьому світу. Дійшло до того, що чотири найбільші американські банки (включно із такими гігантами як JP Morgan та Wells Fargo) в один момент втратили… понад 50-т мільярдів доларів!

Що відбувається - розберемося зараз детально, але важливо одразу зауважити - попри все, що пише зараз жовта преса, наш експерт - професор Вайтхед - абсолютно переконаний, що на американскиій допомозі Україні (що військовій, що фінансовій) всі ці процеси не позначаться.

Чарльз Вайтхед, експерт в галузі фінансової регуляції, професор Корнеллского університету США:

На цьому етапі не схоже, що це становить системну загрозу. Системна криза - це коли не у банків проблеми. Це коли в небезпеці вся економіка. Якщо економіка слабшає - ось тоді люди ще можуть переживати щодо, наприклад, виділення грошей для України. Але ми - дуже далекі від цього!!!

На якому саме все етапі - професор пояснює образно, на прикладі історії про знаменитого ілюзіоніста Гаррі Гуддіні, який колись із подивом побачив у газетах статті про свою смерть.

Він тоді прокоментував: "чутки про мою смерть надто вже перебільшені!" І те саме - дослівно - можна сказати про ситуацію в американській банківській системі. Робиться все можливе, щоб зменшити наслідки для економіки.

Так, є об'єктивні проблеми. Silicon Valley Bank, який входив у топ-20 в Америці за обсягом активів - не зміг закрити "діру" у майже два мільярди доларів, спробував залучити гроші; його акції впали на 60-т, а потім ще на 20%; люди кинулися знімати депозити і готівку з рахунків. Далі - вже у Нью-Йорку не витримав фінансових ризиків ще один, Signature Bank, який тримав гроші вкладників на майже 89 мільярдів доларів, чверть з них - у криптовалюті.

Це закономірно викликало ажіотаж на ринку, інвестори почали миттєво розпродавати акції. Біржі змушені були припинити торгівлю цінними паперами кількох інших інвестиційних банків… І тут - масла у вогонь підлив Дональд Трамп. Написав пост у соцмережі: "у нас буде Велика депресія, набагато сильніша, ніж у 1929-му році. Банки вже почали банкрутувати". Сенсація? Ще б пак! Але фінансисти не радять сприймати це серйозно.

Чарльз Вайтхед, експерт в галузі фінансової регуляції, професор Корнеллского університету США:

Заяви екс-президента Трампа звісно ж викликали фурор. Але ці всі чутки і страхи людей, що от-от щось виникне, набагато небезпечніші, ніж ті проблеми, що є. І велика вірогідність, що це будуть використовувати, щоб розігнати паніку. Бо справа ж у довірі до банківської системи.

Так, жоден - навіть найнадійніший банк - не витримає, якщо всі його вкладники одночасно кинуться масово знімати гроші. Розуміючи це, адміністрація Байдена і "збиває ажіотаж". Особисто президент у зверненні до американців оголосив - всі депозити у збанкрутілих банках гарантують, забезпечать і виплатять. Гроші бізнеса - ні, це був їхній ризик, але вкладники не постраджають. Міністр фінансів США терміново вийшла в ефір CBS, заявивши, що американська банківська система – "стабільна і керована".

Чи означає це, що інші невеликі банки вистоять? Не факт, кілька з них просто зараз у зоні ризику. Але і для "ефекту снігової кулі", яка начебто має затягнути Америку у нову фінансову кризу, (чому вже зараз радіють у російських ЗМІ) - фінансисти поки не бачать причин. І знову підкреслюють - просто спрацювала паніка, яку (навмисно чи ні) роздули у соцмережах.

Чарльз Вайтхед, експерт в галузі фінансової регуляції, професор Корнеллского університету США:

Що насправді сталося із "Сілікон Веллі бенк": з'явилися чутки, що у них проблеми. Їх рознесли через Твіттер. Соцмережі і стали причиною того, що люди запанікували - чи у безпеці їхні депозити. Причому незрозуміло, чи це взагалі правда!!! Так, були збитки, але нічого такого, щоб вони не змогли розрахуватися. Але люди почали вигрібати гроші із такою швидкістю, що банк не витримав.

І найближчі кілька днів мають показати - чи закінчиться все на цьому етапі, чи "ефект доміно" таки спрацює. Але у будь-якому разі (і це кажуть і офіційні особи, і наш експерт) - щодо урізання якоїсь міжнародної допомоги навіть розмов немає; і станом на зараз - зовсім як у історичному анекдоті, який ми вже згадували, - "чутки уж надто перебільшені".