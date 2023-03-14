Кабмін схвалив звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА [ Редагувати ]
Джерело: Радіо Свобода
У вівторок, 14 березня, Кабінет міністрів схвалив звільнення глав трьох ОВА. Зокрема, Луганської, Одеської та Хмельницької.
Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Так, уряд схвалив звільнення:
- Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;
- Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;
- Гамалія Сергія В'ячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.
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