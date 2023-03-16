Останні декілька днів по всій території України частіше оголошується повітряна тривога. Така ситуація пов'язана з активністю Міг-31К. Цей винищувач став злітати частіше. Про це сказав речник Командування Повітряних Сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі телевізійного марафону "Єдині новини" на теленакалі "Інтер".

"Почастішали тривоги - це факт. Злітав Міг-31 не лише як за звичай, а злітає на коротні дистанції. Це можливо були тренувальні польоти. Але почастішали у нас і народження нових Telegram-каналів з яких люди отримують інформацію. Там ведуться обговорення та дискусії, що це за тривога. Варто чи не варто йти в укриття? А давайте ми зробимо жовтий рівень небезпеки, поморанчевий, фіолетовий, червоний. А чому тут небезпека? В тому що люди почнуть брати інформацію з інших джерел", - каже Ігнат.

Він додав, що всі повітряні тривоги зараз в Україні небезпечні.

"Я хочу наголосити, навіть якщо ви впевнені, що це працює наше ППО, наприклад у Київській області, збиває ракети - це все падає вниз на землю. Також є інші види небезпек. Ми бачимо: ракетна небезпека зі Сходу, одразу покривається країна червоним кольором. Балістика летить дуже швидко, це дуже небезпечно. Ми її збивати не можемо ніякими засобами сьогодні в Україні", - сказав Ігнат.

Ігнат додав, що ми "також маємо ракетну небезпеку стратегічних бомбардувальників. Тут вже насувається хвиля ракет, і по місцю перебування оголошується тривога".