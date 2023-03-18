Компенсація - буде. Із травня українцям почнуть виплачувати відшкодування за зруйноване або пошкоджене росіянами житло. Президент підписав відповідний закон. Тепер на місцях мають створити спеціальні комісії. А уряд визначитися із формулою - розрахунку вартості квадратного метра.

Через російські обстріли без домівок залишилося понад мільйон українців. Найбільше зруйнованих будівель - на Донеччині, Харківщині та Київщині. Матеріал Романа Барашева - далі.

Це кадри пожежі, що сталася торік 8-го березня. Російські загарбники сунули на Київ. Міста-герої Гостомель, Буча, Ірпінь - тоді були охоплені вогнем. Жителі стали масово евакуюватися.

Лілія Юрченко, жителька Гостомеля:

Ввечері вже поїхали, тому що розуміли, якщо сюди зайдуть, живими люди не будуть залишатися.

У цьому таунхаусі у Гостомелі вигоріло 18 приватних будинків!

Лілія Юрченко, жителька Гостомеля:

В мене було 40 орхідей, які перед війною всі квітли. Дитяча кімната. Мародери попрацювали гарно, повивертали всі ящики. Це спальня, кровать, тріщини, фасад відходить від стіни вже. Все, що залишилось - кухня, все інше вигоріло повністю. Після всього цього у мене таке відчуття, що життя стоїть на паузі.

Ось таким був цей таунхаус до повномасштабного вторгнення.

В цьому будинку жили люди, які переїхали з Луганська, це була багатодітна сім'я з трьох дітей, зараз вона виїхала за кордон, тут жили пожилі люди, дідусь з бабусею, які працювали на заводі Антонова.

Юлія Антоновська, жителька Гостомеля:

Ми прожили в будинку півтора роки. Тут народжувала дитину і відповідно сподівалася на щасливе майбутнє. Єдине, що залишилось, це ці кружки і в сейфі ще залишився чоловіка хрестик, він не згорів, згоріло все абсолютно. На третьому поверсі була гардеробна прачечна, вітальня була, тут наша спальня.

Спогади про красиве життя залишилися хіба що в телефоні Юлії.

Ось це перший поверх, на якому ми знаходимось. З нами жили два котики, вони зараз з нами. Це на третьому поверсі був камін, як зимня вітальня була. Тішка наш.

- Скільки такий будиночок коштував? - Вони різні в свої розмірах, ціна коливалася від 60 до 75 тисяч доларів. Демонтаж і монтаж - це буде 100 тисяч точно.

Експертна комісія встановила - 18 спалених будинків відремонтувати неможливо, їх треба зносити. І таких споруд, що не підлягають відновленню в Гостомелі, Ірпені, Бучі та інших містах Київщині - тисячі.

Юлія Антоновська, жителька Гостомеля:

Коли ми їдемо по Ірпеню до педіатра... і дитина дивиться в вікно, дитині 2 роки, і вона каже "і цей домік згорів, і цей домік згорів, і Тишін домік згорів". Він чув про це, мабуть, один раз, десь там в наших розмовах.

Олексій Комарницький, житель Гостомеля:

Є дитина. 11 років хлопчику і зара ми чекаємо ще одну... В кожному з цих домів проживали сім'ї, в яких були речі, які грошима ніхто не зможе компенсувати. За себе могу сказати - багато фотоальбомів знищено, навіть такі дрібнички -зстригання дитини при хрещенні.

Хтось із героїв нашого сюжету живе у друзів, хтось винаймає житло. Кажуть, самотужки, без фінансової допомоги, нові оселі купити не зможуть. На капітальний ремонт пошкоджених чи зруйнованих приватних будинків нема грошей і у місцевої влади: масштаби руйнацій дуже великі.

Сергій Борисюк, голова Гостомельскої військової адміністрації:

Населені пункти громади стали справжнім щитом перед ворогом, щоби ворог не зміг дійти до Києва... Зруйновано, пошкоджено біля 4 тисяч будівель. 84 багатоповерхівки ми в принципі відновили за допомогою громади, області, за допомогою волонтерів і різних фондів. Але, на жаль, такий великий об'єм робіт, що ми не встигли все зробити, і в цьому році ми запланували, що закриємо повністю будівлі першої категорії і приватні і багатоповерхівки – там, де зруйновані криші, вікна, двері...

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:

Ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому проект закону "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресію РФ." Прошу народних депутатів голосувати. За -275. Рішення прийнято.

Наприкінці лютого депутати прийняли закон щодо виплат компенсацій тим, кого рашисти залишили без даху над головою. Але певні питання досі лишаються відкритими.

Ксенія Оніщенко, юристка:

В цьому законі чітко не прописаний механізм проведення обстежень, оцінки майна, завданої шкоди. Оцінка визначення розміру компенсації…Виникають питання, за який рахунок буде проведена оцінка і в який термін, і хто буде залучатися до її проведення.

Це вже не вперше українські законотворці беруться розробляти механізм отримання компенсації за пошкоджене майно. Схожий закон парламентарі прийняли 2020-го року, він стосувався знищеного житла на територіях Луганської та Донецької областей. За словами юристки, той документ теж був недосконалим.

Ксенія Оніщенко, юристка:

Стикалися з ситуаціями, коли житло було непридатне для проживання, але комісія визнавала його пошкодженим. І в такому випадку особа втрачала можливість отримати компенсацію.

За підрахунками посадовців, компенсацій за житло, зруйноване чи пошкоджене в результаті бойових дій, чекають понад 3 мільйони українців! У кожному випадку мова йде про десятки, а то й сотні тисяч доларів. Деякі будинки - за рахунок місцевих бюджетів - зараз відновлюють, але це крапля в морі зруйнованого та понівеченого житла. Втім герої нашого сюжету вірять - черга дійде й до них.

Юлія Антоновська, жителька Гостомеля: