путін, який тримався на відстані навіть від іноземних дипломатів, надто близько підійшов до так званого простого люду

Прощальний вояж перед Гаагою, і нестримний потяг злочинця здійснюється на місці злочину, а ще - цинізм та показ каяття. Так, на візит російського диктатора до зруйнованих рашистів Маріуполя відреагували українці.

Після новини про постанову про арешт путіна від міжнародного кримінального суду і заяви про готовність затримати його в Німеччині, бункерний вирішив переїхати на загарбані українські території. Візит відбувся вночі й залишив по собі чимало запитань. Яка мета? Чи точно це був шлях і зрештою чому пропагандисти вигадали такий примітивний сценарій? Тему продовжить - Руслан Смєщук.

Свою нову вилазку з бункера окупованими територіями путін почав із Севастополя. Там йому показали історичний комплекс у Херсонесі.

Здесь проводились раскопки на 1 тысяче квадратных метров. Нигде такого не было в истории, чтобы на такой территории велись раскопки.

І це викликало майже миттєву реакцію в іншого терориста та вбивці - гіркіна. Схоже, та частина росіян, яку називають турбопатріотами чи просто нацистами цього жесту не оцінили.

Вже ордер на арешт йому виписали, а він так досі ні дідька і не зрозумів... Ще рік тому треба було по військових частинах і з'єднаннях їздити, а він все... "чижиків їсть"... тобто історико- археологічні комплекси інспектує... Споруджені військовими будівельниками. Яким, треба розуміти, більше під час війни зовсім нема чим зайнятися. Кретинізм цвіте і пахне, і немає йому кінця і краю.

Чому гіркін дозволяє собі критикувати диктатора - версій безліч. Але поки його за ґрати не кинули. Після вояжу анексованим Кримом, вночі путін раптово опинився в Маріуполі. Сам за кермом японської автівки поїздив по вулицях розбомбленого рашистами міста. Щоправда, ракурс не надто вдалий - спробуй зрозумій, чи справжній диктатор.

На камеру путін навіть чекає на червоний сигнал світлофора. Той самий путін, заради якого іноді змінюють рухи потягів і перекривають магістралі, у пропагандистському відео має виглядати близьким до маріупольців.

Далі все за сценарієм - спілкування з "народом". путін, охорону якого періодично ловлять на тому, що вона перевдягається і грає роль випадкових людей, і цього разу - ніби випадково пропустила до нього нібито маріупольців.

І продовження, немов із поганої п'єси: люди доброму царю жаліються на поганих бояр. Метод старий, але, схоже, на аудиторію російського телевізора - діє.

Смотрите, мы работаем с января месяца, а нам зарплату не платят, мы коммунальники...

І знову - дивина. путін, який тримався на відстані навіть від іноземних дипломатів, надто близько підійшов до так званого простого люду. А далі подався інспектувати квартиру у зведеній на кістках маріупольців новобудові. Це так званий квартал "Невський", який молодші бізнес-партнери московського царька будують за бюджетний кошт. Бізнес ласий, що і казати. І тут для путіна черговий реверанс - вдячність від псевдо "асвабаждьонних".

Спасибо вам за победу... - Что вы сказали? - Спасибо вам за победу...

А інші маріупольці, точно справжні, зранку обмовилися російськими пропагандистами. Щойно побачили вночі таку активність - злякалися, що по них знову стрілятимуть росіяни.

Я выглянула из окошка - тут у нас все открывается. И вот там стоит стол, стол...и везде ж наблюдение. И я деду говорю: "Вова глянь, там вон что-то это собрались". То ли может нас обстреливать собрались. Мы все время боимся этого.

У фіналі - ще один візит у люди - нарада у командному пункті у ростові й зустріч із Герасімовим і Суровікіним. Ось тільки, насправді коли було записане це відео? Та чому бункерний дід залишив свій бункер і поїхав до Маріуполя, де теоретично його могли дістати? Хай там яка відповідь, це схоже, не дуже підвищило бойовий дух кремлівських посіпак.