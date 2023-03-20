Афера на мільйони. У місті Шпола на Черкащині голова правління кредитної спілки виїхала за кордон разом із грошима своїх вкладників. За офіційними даними, йдеться про понад два мільйони доларів, за словами самих ошуканих - сума вдвічі більша. Як таке могло статись? Та хто допомагав аферистці? Всі подробиці - в матеріалі Станіслава Кухарчука.

Сотні тисяч гривень і десятки тисяч доларів. Вкладники кредитної спілки "Гарантія" на перебій показують договори і нервово розповідають про суми, які поклали на депозит у фінансову установу. Тепер ці гроші зникли у невідомому напрямку, разом із головою правління спілки Оксаною Коваленко. З середини лютого двері установи зачинені.

Оце таблички, оце де воно було… і там є номер рахунку, ой, чи ось він - це куди скидувати кошти кредиторам - ну це все, що залишилось від…

У маленькій Шполі зараз тільки і мови про цей скандал. Спілка працювала тут більше 20 років, її офіс - у центрі міста, в приміщенні районної ради. Депозити "Гарантія" залучала під непоганий відсоток - 19 процентів річних. Їх мали виплачувати за рахунок заробленого з видачі кредитів іншим особам. Та, схоже, схема дала збій - без своїх вкладів залишились понад дві сотні людей. Серед них - і переселенці, і бійці ЗСУ, та навіть родини загиблих героїв.

Синочка ось мій… Кондратюк. Кругом його портрет, кругом, грамотний був страшно, врач був.

Пані Ольга, за рекомендацією своїх знайомих, поклала в спілку компенсацію отриману від Держави за загибель єдиного сина. Мріяла, що за ці гроші купить онуці квартиру… Голова правління "Гарантії" обіцяла жінці повернути все до копійки..

Ольга Кондратюк - вкладниця кредитної спілки:

Я їй казала, що компенсація за сина і долари за хату ж… і що ви думаєте… Оксана каже, віддам. Ольга Миколаївна, віддам …як я їй не повірила. Прийшла один раз, другий, дзвоню, а вона каже: "три місяці сказали не давати, то значить не будемо давати".

За словами вкладників, лихоманити кредитну спілку почало з початку лютого, коли установа відмовилась віддавати депозити по закритим угодами. Родина пані Наталі тримала у спілці понад один мільйон гривень. Жінка каже, на черговому зібранні вкладників голова правління повідомила про тимчасові фінансові труднощі установи і про неможливість повернення депозитів. Хоча сама тим часом, вже збиралась виїжджати з країни. Оксана Коваленко перетнула кордон України 22-го лютого, як біженка.

Наталя Запорожець - вкладниця кредитної спілки:

17 лютого ще був присутній на ній Струк Сергій Михайлович і вона була присутня і там сказали, що виготовляється паспорт закордонний. Вона сказала, що виготовляється, але я його брать не буду, нікуди не збираюсь. Ну і Струк всіх запевнив, що візьме під свій контроль і вона нікуди не втіче

Сергій Струк - це голова так званої спостережної ради кредитної спілки, а заразом - ще й державний посадовець. Працює головою Звенигородської районної ради. Ошукані вкладники впевнені, він теж дотичний до цієї афери. Ірина Мороз вклала в спілку три мільйони гривень. Аби повернути ці гроші, вона разом з чоловіком днями просиджувала під дверима "Гарантії" і молила голову правління віддати накопичення.

Ірина Мороз - вкладниця кредитної спілки:

Сиділи коло кабінета, вона бере, виходить з пакетом грошей, чоловік за нею виходить, вона сідає в машину до Струка. - А де сідає? - Ось тут, на площі, сиділа там і вийшла без пакета. Час десять, час двадцять, вона сиділа у нього в машині і про щось говорила, про що - не знаю.

Аби з'ясувати хоч якусь інформацію у голови спостережної ради спілки, ми неодноразово намагались зв'язатись із Сергієм Струком. Та спілкуватись він бажання не виявив.

Станіслав Кухарчук – кореспондент:

Вже кілька разів намагались набрати Сергія Струка. Він зрозумів, що це наш номер телефону і заблокував. Ну, судячи з автомобіля, службового автомобіля, який зараз припаркований у дворі, він, здається, вдома.

За своїми функціями очолювана посадовцем спостережна рада мала б втрутитись у перебіг подій навколо спілки. Правоохоронці почали розслідувати справу. За даними слідства, приховати аферу було складно. Адже голова правління спілки зі ста відсотків залучених депозитів, офіційно, через касу установи, проводила лише 20 - решта грошей осідала в неї. За попередніми підрахунками слідчих - це орієнтовно 2 мільйони доларів. Ошукані ж вкладники кажуть про суму вдвічі більшу.

Зоя Вовк - прес-офіцер ГУ Нацполіції в Черкаській області:

143 кримінальні провадження відкриті на даний час за частинами 2, 3, 4 статті 190 КК України. Наразі жінка оголошена до розшуку і вживаються заходи щодо її затримання. На даний час встановлюються поплічники цієї жінки, та точна кількість потерпілих осіб.

Повернути хоча б частину своїх грошей через фонд гарантування вкладів люди не зможуть, адже, як виявилось кредитна спілка "Гарантія" не була його учасником.