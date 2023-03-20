Бізнесмен у дев'ятнадцять. Студент Віталій Мусієвич із Рівненщини під час війни відкрив власний цех з металообробки. Хлопець подався на мікрогрант від держави за програмою "єРобота" і отримав двісті п'ятдесят тисяч гривень. Що виготовляє, та чи досить замовлень? Сніжана Сидорук поспілкувалася із підприємцем.

Віталій Мусієвич, підприємець:

Це в нас іде, вішачки йдуть на спідню білизну жіночу. Ось в такому яскравому золотому кольорі.

Віталій показує металеву конструкцію. Це, каже, один з останніх виробів, який нещодавно виготовили для магазину одягу. Його вже запакували для відправки клієнтці.

Віталій Мусієвич, підприємець:

Ось дизайнерський проєкт, який замовила жіночка на магазин у Луцьку.

Хлопцеві лише дев'ятнадцять. З минулого року він уже підприємець. А цей цех з виготовлення металевих виробів - його власний. Студент створив свій бізнес за програмою "єРобота" - отримав мікрогрант від держави у розмірі 250 тисяч гривень.

Віталій Мусієвич, підприємець:

Почалося все дуже просто - хотілось свою справу почати. Писав бізнес-план, вираховував всі можливі цифри, які є взагалі в підприємства, далі придумував збут, продумував як розширятись. Шість тисяч доларів - це не маленька сума на той момент.

Грантові кошти Віталій Мусієвич спрямував на закупівлю сировини та необхідного обладнання з обробки металу.

Виробничий цех підприємець облаштував у селищі Клевань - у приміщенні, яке належить його батьку. На роботу взяв двох працівників. Один з них - переселенець з Бахмута.

Михайло Ведерко, працівник підприємства, переселенець із Бахмута:

У Бахмуті я працював більше по куванню, у нас більше кування. Тут лофт. Ну перейшов на лофт. Нічого такого складного я не бачу.

Михайло - досвідчений фахівець. У Бахмуті працював у великій компанії з виготовлення металовиробів. Молодому підприємцю від самого початку допомагав налагоджувати виробництво.

Михайло Ведерко, працівник підприємства, переселенець із Бахмута:

Все обладнання нове - всі зварювальні апарати, компресора, столи, все підготували та зробили те що я просив. Те, що я знаю для роботи, я просив і ми все зробили. Оце все, столи, пічку на зиму. Все правильно, все в роботу вкладає - молодець хлопець.

На підприємстві роблять і металоконструкції для воріт, навісів, стелажів та меблів. Газозварювальник Володимир якраз закінчує каркас для офісного столу у стилі лофт. Чоловік - місцевий. Уже третій місяць працює під керівництвом Віталія.

Володимир, працівник підприємства:

Всім, що треба забезпечує нас. Старається, щоб в нас все було. Умови відповідають цій роботі.

Ідея студента отримала грант, бо обрав рідкісний напрямок, кажуть у центрі зайнятості. А ще попри вік та відсутність досвіду він чітко вказав, на що будуть використані державні кошти.

Сергій Васильчук, заступник директора Рівненського обласного центру зайнятості:

Ми оцінювали, чи є в нього розуміння взяти відповідальність, крім того, що свою відповідальність за грант, йому треба ще відповідати за тих найманих працівників, яких він взяв на роботу. У такому віці треба розуміти, що треба платити податки, люди чекають зарплату.

Торік Рівненщина стала третьою областю в Україні за кількістю людей, які отримали гроші на власний бізнес. Таких понад три сотні. Попереду лише Київ та Львівщина. Цього року знову можна отримати кошти на власну справу. Умови - не змінилися.

Сергій Васильчук, заступник директора Рівненського обласного центру зайнятості:

На 2023 рік збільшена кількість грошей, а саме: передбачені кошти у фонді соціального страхування в сумі один мільярд вісімсот мільйонів десь приблизно на сім тисяч отримувачів. Тому є всі можливості для того, щоб писати й бізнес-плани, давати бізнес-ідеї, отримати грант і розвиватися.

Віталій Мусієвич каже, що мікрогрант - допоміг йому перетворити хобі на бізнес. На цьому стартапі підприємець-початківець не зупинятиметься. У планах - розширювати асортимент виробів з металу.

Віталій Мусієвич, підприємець: