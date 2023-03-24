Після обстрілу до цієї лікарні госпіталізували з десяток пацієнтів.

Зо два десятки людей перебувають у лікарнях після обстрілу багатоповерхівок у Запоріжжі. Серед пацієнтів є діти. На місці прильоту досі працюють рятувальники та комунальники. Розбирають завали й самі мешканці пошкоджених висоток. Своїми історіями вони поділилися з нашими кореспондентами.

Пані Галина - у лікарні вже дві доби. Жінка згадує, того дня у місті один за одним лунали вибухи. Раптом її разом з чоловіком кинуло на підлогу, і по кімнатах посипалось скло.

Галина, пацієнтка лікарні:

Упала, я не могу подняться, а он оказывается в спальне рядом, у нас кухня-спальня, его придавило там. Как страшно было, как страшно. А как на 7 єтаже еще квартиры горели.

Чоловік Галини Михайло у сусідній палаті. Уламками йому травмувало очі. Лікарі зробили операцію. Сам дідусь каже, найбільше злякався за дружину. Зараз від літнього подружжя ні на мить не відходить їхня онука Анна. Зізнається, уся родина і досі не оговталась від пережитого.

Анна, онука постраждалої:

Был взрыв, да все слышали, все переживали, все боялись. Ну что это произошло именно сейчас и именно с ними, конечно, неожиданно

Після обстрілу до цієї лікарні госпіталізували з десяток пацієнтів. Майже половина з них перебувають у цьому відділенні.

Євген, завідувач відділення:

Це всі люди, які знаходились у цей момент або у квартирах біля вікон, або на балконах знаходились. І в момент вибуху були травмовані. Це порізи склом, порізи залишками меблів, порізи уламками ракети.

Життя одного пацієнта врятувати не вдалося. У різних лікарнях зараз перебуває двадцять один постраждалий. П'ятеро з яких у тяжкому стані. За даними поліції, окупанти вдарили по Запоріжжю "Смерчами". Наслідки обстрілу ліквідовують і досі. Рятувальники розбирають небезпечні конструкції, комунальники розчищають територію та закривають вибиті вікна.

Потроху розбирають завали й самі мешканці будинку. Посеред чорної від гару кімнати - пані Ірина змітає до купи побите скло. Каже, під час прильоту вдома не була, коли повернулася - все, що мала у квартирі знищене.

Ірина, жителька Запоріжжя:

Меблі згоріли, одяг згорів, все згоріло. Что тут можна говорить. Ничего нет, все сгорело. Остались в том, в чем стояли, спасибо русскому миру.

Усе в кіптяві, без вікон та дверей і сусідське помешкання. Надія каже, після вибуху встигли вхопити документи та побігли на вулицю. Зараз пенсіонери тимчасово переселилися до родичів. Що робити далі, і гадки не мають.

Надія, жителька Запоріжжя:

Я до сих пор в шоке, я вообще не верю, что это со мной, я вообще сейчас напилась таблеток и всего, чтоб как-то это все выдержать, разгрести, заковырять, чтоб это дождем не залило, а там что дальше делать вообще не представляю.

Біля багатоповерхівок людям видають гуманітарку та будматеріали. Соцпрацівники реєструють мешканців та пояснюють, куди звертатися по допомогу. Масштаби завданих руйнувань визначатиме комісія.

Валерій, голова райадміністрації:

Складені акти руйнування департаменту ЖКГ. Вже запрошений інститут НДІ БК, який надасть висновок по використанню вже цих квартир і двох під'їздів, що потрібно робити, як укріпити.

У пошкоджених висотках, окрім двох напівзруйнованих під'їздів, вже відновили тепло, світло та воду.