Понад 50 атак противника відбили наші бійці на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Ворог відчайдушно намагається знайти слабкі місця у нашій обороні. Натомість несе значні втрати.

кремль вже анонсує нову мобілізацію. Хочуть набрати 400 тисяч солдатів-контрактників. Саме контрактників, бо в москві все-таки побоюються масового спротиву. Сергій Вендін з останніми новинами зі сходу - далі.

Так нині в'їжджають до Бахмута українські захисники. Дорога прострілюється. Загарбники вкотре ведуть штурм міста на одній із сусідніх вулиць.

Район "Літака". Це вже по нас. Дивись, по каменях! Газуй! Вперед!

У місті цілодобово йдуть бої. Окупанти артилерією руйнують усе навкруги.

Взагалі незрозуміло, про який снарядний голод розповідає пригожин. Щокілька секунд приліт. З великих калібрів луплять так, що навіть не встигаєш реагувати на всі вибухи.

Силам оборони титанічними зусиллями вдається стримати тиск ворога. Вдалі контратаки наших захисників не дають шансів окупантам.

Запеклі бої точаться й біля Авдіївки. Загарбники намагаються взяти місто в кільце. Марно.

Гаряче й у Вугледарі. Рабсіяни нещадно випалюють місто у марних сподіваннях пройти далі.

У Краматорську протягом минулого дня ліквідовували наслідки нічного ракетного обстрілу. Окупанти вдарили по будівлях у середмісті. Минулося без жертв та постраждалих.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:

Одна з ракет С-300 влучила в адмінбудівлю, зруйнувавши три верхні поверхи. Від вибуху пошкоджені 8 багатоквартирних будинків, 6 торгових точок, школа та готель. Друга ракета влучила по промисловій зоні.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації

На Луганщині стабільно гаряче у кремінських лісах. Ворог намагається просунутися в бік Лиману. Та сили оборони Україну не дають.

Намагалися росіяни йти у наступ й в районах поблизу Діброви та Білогорівки. Втім, ніякого успіху не досягли. Загарбники не шкодують снарядів, добиваючи деокуповані села Луганщини - Стельмахівку, Невське, Діброву і Білогорівку

Олексій Смирнов, в.о. голови Луганської обласної військової адміністрації:

Залишається багато людей в Невському. І росіяни знають про це, тому практично щодня відкривають вогонь по населеному пункту. Близько пів року він перебував під окупацією, тому ворог обізнаний і стріляє прицільно.

Аеророзвідка виявила групу московитів, що сховалися на фермі на Луганщині. Координати передали мінометникам. Ті влучили зі снайперською точністю. У результаті знищено вантажний автомобіль та щонайменше чотирьох окупантів.

На тимчасово окупованих територіях ніякого покращення люди так і не дочекалися. Ось що кажуть люди про те, як виживають у Лисичанську.

Воды нет. Газ дали, но не по всему району. Света нет. У меня внучка, 13 лет. Не учится в школе, потому что учителям не платят зарплату.

На цих кадрах, знятих з дрона, ставок неподалік одного з населених пунктів на Донбасі. Уже 9 років водойма на лінії фронту. І тут нині повно риби. Користувачі соцмереж коментують: буде найкраще місце для риболовлі після нашої перемоги.