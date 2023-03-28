І ще одне підтвердження непохітної підтримки України від США. Держдеп Сполучених Штатів - за створення спеціального трибуналу щодо розслідування злочину агресії росії проти України. Доказів - вдосталь: руйнування, вбивства, зґвалтування, мародерства. Щодня їх документують на деокупованих територіях. Назбирали вже десятки тисяч. Роботу криміналістів на Київщині, Харківщині та Херсонщині бачили мої колеги.

Тисячі вбитих людей. Десятки катівень і братських могил. Такий він – "рускій мір". Це те, чого не можна забути! Кожен злочинець має отримати справедливе покарання!

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Понад 70 тисяч воєнних злочинів росіян на території України. Це офіційна статистика Генеральної прокуратури. Реальний показник - набагато вищий. Адже слідчі не мають доступу до територій, які досі окуповані ворогом. А саме там, де ступала нога окупанта, там, де точилися активні бойові дії, - зафіксовано найбільше звірств "другої армії світу". Київщина, Херсонщина, Донеччина, Харківщина.

Харківська область. Село Мала Рогань. Звідси ворога прогнали торік 26-го березня. Протягом кількох місців після цього тут працювали правоохоронці.

- Схожі на кульові поранення. Що ймовірно спричинили смерть.

А це вже Харків. Північна Салтівка. Спальний район, який став символом масштабного злочину росіян проти мирного населення.

- Два металеві уламки з загостреними краями. Обтічної форми. Перший металевий уламок 7,5 см, шириною приблизно 2,5 см.

Тонни ракет. Ціле поле. Його вже назвали кладовищем ворожих снарядів. Усе це смертоносне залізяччя, яким рашисти вбивали харків'ян, - тепер речові докази.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.:

Ось це крило від крилатої ракети Х-55, тут теж є маркування. Ми бачимо вже написи маркером, тобто ця ракета вона вже обслуговувалася. Тут порядковий номер, модель і за допомогою і зокрема такої інформації військові спеціалісти можуть встановити інформацію щодо військових частин, які обслуговували, використовували і багато іншої слідової інформації дії, яка знаходиться на інших частинах ракет.

Після деокупації міста Ізюм - у лісі неподалік слідчі знайшли стихійне захоронення. Понад 4 сотні безіменних могил. На деяких тілах - сліди катувань.

Дмитро Овчаров, начальник відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Слідчого управління ГУ НПУ в Харківській обл.:

Були виявлені 17 тіл, які мають ознаки катувань. А саме, наявність хомутів та інших пристроїв для зв'язування та насильницького утримування осіб, кульові поранення в р-ні голови, а також суглобів загиблих. А також переломи кісток та інш частин тіла загиблих. Крім того, виявлено ще 25 осіб з ознаками насильницької смерті. А саме, переломи щелепи. А також колото-різані рани. Роботи в Ізюмі ще тривають. 218 осіб ідентифіковано, половина з яких - за допомогою ДНК експертиз. 46 загиблих поки що так і лишаються невідомими.

Слідчі встановили імена та прізвища одинадцяти російських військовослужбовців, які вчиняли злочини на Харківщині. Повідомлення про підозру їм уже оголошено. Заочно.

Дмитро Овчаров, начальник відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Слідчого управління ГУ НПУ в Харківській обл.:

У нас ідентифіковано 11 воєнних злочинців. Для їх ідентифікації залучалися як оперативні, так і слідчі підрозділи, проведено великий обсяг роботи щодо обстеження їх сторінок у соціальних мережах, також використані матеріали, які були отримані оперативними підрозділами під час здійснення перехват телефонних розмов окупантів під час їх перебування на території Харківської області. Використані були свідчення свідків,тобто проведена велика робота щодо виявлення людей, яким були коли відомі дані про злочинну діяльність вказаних військових злочинців.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Аби зібрані докази потрапили на сторінки справ у міжнародних судах - кожен воєнний злочин документують за суворими процедурами. Працюють не лише правоохоронці. Більш як 20 правозахисних організацій приєдналися до ініціативи під назвою "Трибунал для путіна". Юристи-волонтери їздять усією Україною, фіксують воєнні злочини росіян і вносять до єдиної бази.

Це село Плоске на Київщині. Російська техніка зайшла сюди торік 21-го березня. По всьому селу досі видно наслідки того візиту. Галина Волоха показує стіни своєї квартири, прошиті уламками снарядів. Один із них - обірвав життя її брата.

Пролетів снаряд через кухню, через окно, це ми холодільнік вже поміняли, люди отдали. Через холодильник, кладовку і до брата. Оце летіло воно тута. Брата я тут найшла, вбитим. У нього попало цей, осколок, він зійшов кров'ю.

Деталі тих страшних днів жінка переказує учасникам ініціативи "Трибунал для путіна".

Уже після деокупації села жінка дізналася - рашисти закатували її племінника. Тіла Миколи та його друга зі слідами катувань вона знайшла у підвалі сусіднього будинку.

Галина Волоха, жителька села Плоске:

Ну і тута ж вже Сашу ведуть отак. Ну а Коля патріот, каже - це мій брат, бо він осколок йому витягнув - я пошов за ним. І так їх забрали. У Колі татуїровка, конєшно, була, наш герб. Ну він такий у нас.

Жінці довелося ховати найрідніших людей просто у дворі будинку, бо кладовище - було заміноване. Єдине, чого тепер хоче жінка - щоб убивці її найрідніших людей були покарані.

Юлія Полєхіна, юристка ГО "Правозахисна група "Січ":

Ми обов'язково радимо, щоб люди фіксували, збирали всі документи докупи, не залишали все це без уваги. Тому що потім це буде складніше. Випадки катувань, тортур, фіксуємо за міжнародними документами - це стамбульський протокол, намагаємося, щоб всі наші свідчення відповідали міжнародним стандартам.

Юрій Бєлоусов, керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора:

Ми оголосили про підозру майже 300 росіянам. 293 особи, яких ми ідентифікували та встановили причетність до вчинення конкретного воєнного злочину. Це широкий діапазон, починаючи від обстрілів цивільних об'єктів, завершуючи сексуальним насиллям, убивством наших громадян, катуванням та іншими видами воєнних злочинів. Щодо 105 осіб - справи направлені до суду. Ми маємо + 29 вироків наших національних судів уже по воєнних злочинах.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

На початку березня в Україні відбувся так званий "юридичний рамштайн". Генпрокурори та міністри юстиції країн-партнерів обговорили створення механізму, який дозволить організувати трибунал для вищого політичного та військового керівництва рф. Результат: у Гаазі буде створено Міжнародний центр розслідування злочинів росії. В Україні - відкриється Офіс Міжнародного кримінального суду.

Карім Хан, прокурор Міжнародного кримінального суду:

Вся Україна - це місце злочину. І ми бачимо стільки повідомлень про порушення, про тортури військовополонених, про злочини на основі статі, про зґвалтування. Слідчі повинні дивитися на наявні докази об'єктивно, у нас є ця відданість, у нас є рішучість переконатися, що правду буде представлено правильно.

Доказова база проти воєнних злочинців - поповнюється щодня. Понад два місяці на Херсонщині працювали поліцейські з Чернівецької області.

Дмитро Олександрюк, спеціаліст-криміналіст Слідчого управління ГУ НПУ в Чернівецькій обл. :

Значить це є металеві граблі, призначені для вилучення наприклад куль або гільз, або інших металевих предметів, які є частиною речового доказу або самим речовим доказом.

За 70 днів роботи криміналісти оглянули більш як півсотні місць, де встиг побувати ворог.

Василь Багрій, начальник відділу криміналістичного забезпечення Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій обл. :

Лінія фронту проходила поруч з нами, доводилося працювати і під мінометними обстрілами і артобстрілами. Знаходили само різну слідову інформацію, це були і документи їхні, оброблялися об'єкти на предмет виявлення слідів рук, ДНК походження, само різна слідова інформація була вилучена з кожних оглянутих об'єктів.

Ця пересувна криміналістична лабораторія допомагала поліцейським фіксувати воєнні злочини росіян.

Михайло Музика, старший спеціаліст-криміналіст Слідчого управління ГУ НПУ в Чернівецькій обл. :

І харчувалися у ній, і працювали. Тут знаходяться спеціальні та універсальні криміналістичні валізи, а саме балістична валіза, дактилоскопічна валіза, трасологічна валіза та універсальна валіза для ефективного документування всіх видів злочинів та слідчих дій.

Юристи наголошують - фіксувати треба всі без винятку злочини росіян. Адже лише зібравши якомога більше доказів того, що "русский мір" приніс на територію України абсолютне зло, можна поставити юридичну крапку у наймасштабнішому злочині 21-го століття. Війні, яку росія розв'язала в Україні.