Загалом в "Охматдиті" сьогодні лікуються близько 600 дітей з усіх областей України.

Свято заради перемоги. Більше 100 тисяч гривень лише за один день вдалося зібрати медикам дитячої лікарні "Охматдит". Колектив закладу організував святковий ярмарок для працівників установи, з метою допомогти нашим бійцям на передовій. Більше розкаже Даніїл Снісар.

Порадувати колектив і підтримати наших бійців на передовій. Цьогоріч лікарі "Охматдиту" - по-особливому відзначали масляну. У медзакладі працівники влаштували справжній ярмарок.

Володимир Жовнір, генеральний директор лікарні:

Масляна співпала з річницею початку війни, і ми хотіли, по-перше, зробити щось корисне для держави. По-друге, хотіли підтримати і свій моральний дух в лікарні.

Вареники, налисники та інші народні смаколики - працівники "Охматдиту" готували власноруч. Усі інгрідієнти - лікарі принесли з дому.

Михайло Сільченко, керівник відділу абдомінальної експертизи:

Коли ця їдея прозвучала, то починаючи від молодших співробітників, середніх - всі загорілися ідеєю. Лікар-хірург, який привіз сковородку сюди з мукою. І сам цілу ніч пік ці млинці. Кожний то вареників спік, то млинців, то ще якісь. Ми цю ідею організували дуже файно.

Головна мета - допомогти Збройним силам. З продажу смаколиків лікарям вдалося назбирати більше ста тисяч гривень. Їх витратять на обладнання, вкрай потрібне хлопцям на передовій. Гроші передали командуванню Обʼєднаних сил ЗСУ.

Сергій Наєв, Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Два приціли і один прилад нічного бачення. Така робота їхня - це деяка вдячність Збройним силам України. За те, що ми їм допомагали, тепер так віддячили. Зазначені прилади будуть передані у передові підрозділи, які виконують завдання на кордоні з російською федерацією.

Юні пацієнти лікарні - змогли поспілкуватися з нашими захисниками. І продемонструвати творчі здібності.

Неначе човен синє море, то вирина, то потопа. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались та ясен раз в гаю скрипів.

Ярославу - лише 8, та йому вже випало пережити усі жахи війни. Хлопчика евакуювали з Маріуполя вже після того, як там почалися тяжкі бої.

Ярослав, пацієнт лікарні:

Знаю, де лучший друг и лучшая подруга. Лучший друг - в Норвегии, а подруга - в Греции, по-моему. Бажаю, щоб скоріше війна закінчилася.

Загалом в "Охматдиті" сьогодні лікуються близько 600 дітей з усіх областей України. Значна частина - це вимушені переселенці. За рік війни тут провели тисячі операцій і врятували сотні життів.

- Добре, найстрій піднімають. А так, все нормально!

- Просто хочу дякувать таким лікарям, які тут є. У них золоті руки.

Військові теж дітей без уваги не лишили - маленькі пацієнти онтримали смачні подарунки.