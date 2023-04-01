Битва за Бахмут стала для рф "найдорожчою" за всю війну: останні новини зі східного напрямку [ Редагувати ]
Третього квітня, у понеділок, Сполучені Штати можуть оголосити про черговий пакет військової допомоги для України. Союзники планують передати нам зброю, техніку й боєприпаси на понад два з половиною мільярда доларів. Усе для майбутнього контрнаступу. Повідомляє агенція Ройтерз.
І попри те, що в українських військових є певний брак зброї, наші воїни відбивають атаки чисельного ворожого війська і стримують його. Битва за Бахмут стала для рф "найдорожчою" за всю війну, кажуть в Міноборони. Спроби взяти невеличке місто на Донбасі - безуспішні. Вони втрачають час, зброю, техніку та людей. З останніми новинами з Донбасу - Ольга Куріленко.
Окупанти продовжують атакувати Авдіївку. Гатять із повітряної і наземної зброї. Місто зазнало танкового обстрілу. Серед людей постраждалих немає.
Після обстрілу авіа ракети бачите, що ми знайшли. Генадій, показуй - прапор! Він хоч і пошкоджений, але вцілів.
Інфраструктура міста - поруйнована. Росіяни знищили понад 80 відсотків житлового фонду Авдіївки. І в цих розбомблених будинках досі живуть люди - дорослі і навіть діти, бо не всі погоджуються на евакуацію.
- Що, не виїжаєте ви? На жаль, частина людей зостаються, продовжуємо евакуювати охочих людей. Авдіївка все більш-більш руйнується. Орки кожен день обстрілюють місто.
Під прицілом ворожих гармат продовжують вивозити людей із Сіверська.
Руслан Осипенко, керівник ГУ НПУ у Донецькій обл.:
Ситуація дуже напружена, там до лінії розмежування 500 метрів, де ідуть запеклі бої. У нас мешкають ще там цивільні. По нашим облікам там залишається ще семеро дітей.
- Оце на цій вулиці живуть люди, яких ми будемо евакуювати, так? – Так, і двох дітей.
Через постійні обстріли весь цей час діти могли гуляти лише біля підвалу. Нині вони з мамою вирушили до Дніпра.
Ірина, жителька Сіверська:
Почти год без света, газа, воды, ну нічого, живем. - А діти ваші де? - Ось оце невісточку мою забирають із двома онуками.
Вдарили ракетами росіяни і по Краматорську. Пошкоджено 8 приватних будинків. На Горлівському напрямку внаслідок ворожого вогню загинула одна людина. Костянтинівка зазнала двох артобстрілів - поранено 1 місцевого. Також пошкоджено держпідприємство та будівлю заводу. Ворожа навала і досі суне на Бахмут. Важкі бої точаться як у місті, так і на його околицях.
росіяни знищують місто квартал за кварталом, просто бомблять його дуже щільно. Тому навіть багатоповерхівки не витримують і складаються як паперові будиночки.
Від російських снарядів страждають і мирні люди, і беззахисні тварини.
Ось начався обстріл і собачка попросилася до нас сюди, сховалася. Ну нічого, трохи обживеться. Попросилася, пошкрябалася, сховалася, сидить у нас.
Та попри спроби окупантів взяти місто під контроль, Сили оборони продовжують тримати Бахмут, завдаючи ворогу великих втрат. Так захисники української землі нишать ворога з трофейної гаубиці.
Українські воїни не збираються поступатися окупантам, бо знають, заради чого ризикують життям.
Ми отримали той самий поштовх до єднання і розуміння цінності нашої нації, цінності нашої країни, те, що треба любити, цінувати і берегти те, що ми маємо.
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