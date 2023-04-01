На Донбас повернулася зима зі снігопадами та морозами. Утім, попри негоду градус боїв анітрохи не знижується. Українські бійці тримають оборону та чатують на диверсійні групи.

Як захищають Горлівський напрямок - дивіться далі в ексклюзивному репортажі Станіслава Кухарчука.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

На Донбас знову повернулась зима, я сподіваюсь, що не на довго. Умови просто жахливі - багнюка під ногами й дуже холодно.

У донецьких полях цей холод пронизує буквально до кісток. В останній день березня бійці 28 бригади "Лицарів зимового походу" морозів вже не чекали, тому хлопці поспішають заготувати дрова. Ті, хто зараз на позиціях, мають прийти в теплий бліндаж.

Через рясний снігопад видимість не більше 20 метрів. Така погода вдала для ДРГ, каже Едуард. У цьому місці противник на відстані прямого пострілу, і якщо ворожу групу вчасно не виявити - вона миттєво може опинитись в наших окопах.

Едуард, військовослужбовець ЗСУ:

Спостерігаємо там по три-чотири особи. Там дві-три черги даєш і вони зникають.

Ось так час від часу Сергій прострілює зони можливого проходу диверсійних груп росіян. Старенький німецький MG дозволяє це робити максимально влучно. У часи Другої світової війни цей кулемет вважався одним із найкращих, та й зараз, каже Сергій, своєї актуальності не втратив.

Сергій, військовослужбовець ЗСУ:

Я думаю, цей кращий ніж "покемон". Тут навіть стрічку не треба збирати, тут все одноразове, а там все треба постійно мити. А тут зарядився, відстрілявся і заново все.

При інтенсивних контактних боях - це надважлива перевага зброї. А стрілецькі бої на цих позиціях відбуваються часто. Росіянам необхідно прорвати тут оборону, аби вийти на дорогу до Костянтинівки. Тому розслаблятись ворогу наші бійці тут не дають. Вогневі точки московитів в Олексія вже давно пристріляні. І зайва граната в окоп окупантів не завадить.

Олексій, військовослужбовець ЗСУ:

РПГ вже був в роботі - відбило ручку. Постраждалий він в нас. Ми з ним працювали - Біла Гора, Курдюмівка.

За прогнозами синоптиків, зима на Донбас повернулась лише на пару днів, після відлиги земля розкисне і пересуватись тут можна буде тільки дорогами. А це означає, що у хлопців на перепочинок від інтенсивних боїв є принаймні тиждень.