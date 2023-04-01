"Бавовна" в рф квітне все рясніше. В росії цей тиждень видався насиченим на "хлопки". Вибухало як і на кордоні з Україною, так і ближче до москви. Тож де "бавовна" розквітла? Дивімося в огляді Даніїла Снісара.

Прийшла весна - бавовну принесла! Це гасло, з яким росія вимушено живе вже не один місяць.

Там протягом останніх кількох тижнів й дня минає без підозрілих вибухів, підпалів і дронопадів. "Хлапки" то в Бєлгороді, то в Підмосковʼї.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Це техногенний колапс. Недосконалість їх зброї. І вони саме потерпають від цього.

Та про все - за порядком. На початку тижня бавовна завітала до посібників окупантів - у Мінськ.

В мережі повідомили про масштабну пожежу на Мінському автомобільному заводі. За свідченнями свідків, цьому передували вибухи. Деякі росЗМІ навіть про теракт заявляли!

Місцеві чиновники довго не підтверджували навіть сам факт пожежі. Та коли інформація поширилася, білоруське МНС таки виступило із заявою.

Мовляв, пожежа дійсно була, але на території сусіднього підприємства. А от причину займання - не уточнили.

Дивно, що у загорянні тамтешня диктаторська влада не звинуватила українських диверсантів. Білоруські військові, спільно з росармійцями часто влаштовуть такі провокації - з метою викликати дії ЗСУ у відповідь. Про це свідчань перехоплені нашою службою безпеки розмови окупантів.

Тут тоже, короче, они мутки мутят. Ездят на провокации, на всякую х*ню, е*ать. Короче, с этой стороны провоцируют хо*лов, чтобы они, типа, на Белорусь напали.

Ростислав Смірнов, політичний експерт:

Саме тому ми переконуємо кожного дня наших міжнародних партнерів, що нам можна довіряти і нам потрібно, знову ж таки, надати нарешті ракети дального радіусу дії, щоб ми могли достатньо завдавати серйозних втрат в тилу ворога, унеможливлювати поставки, унеможливлювати, у тому числі й скупчення різної техніки.

Не щастить й газопроводним системам ерефії. Так в понеділок невстановлений літаючий об'єкт атакував газонасосну станцію у Бєлгороді. Але більш яскраво палало на цьому тижні у Свердловській області.

Вибух стався на газопроводі Ямбург - Єлець. Очевидці повідомляли, що стовп полум'я було видно за кілометри від місця загоряння. Цікава і нетипова бавовна сталася у москві. Що відбулося - і досі загадка. Там в одному з районів пролунав одиночний, але потужний вибух.

Після чого, у небо здійнялася чорна хмара у вигляді кільця. Зафільмувати дивину встигли мешканці навколишніх будинків. Цей інцидент місцева влада взагалі ніяк не коментувала.

А ще в країні-агресорці стверджують: Україна б'є дронами по москві!

Так на околицях російської столиці, начебто виявили уламки українського беспілотника - у жовто-синіх кольорах, з написом "Слава Україні". Він нібито впав біля залізничних колій на території так званої Нової Москви.

А так в Бєлгороді тестують систему оповіщення. І приводів для її застосування - останнім часом - достатньо.

Щодня місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів. Деінде - вилітають вікна, спалахують пожежі. Одна з версій - вибухають саме російські боєприпаси, якими окупанти обстрілюють Україну з околиць Бєлгорода.

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив":

Але велика кількість цих боєприпасів, які були зняті з збереження - вони не придатні до використання та не завжди можуть відпрацювати від початку до кінця, як того це потребує. Одже, якийсь реактивний снаряд падає на їх білгородське село. Якась ракета класу повітря-поверхня - також відмовляє під час польоту та падає вже десь в районі Бєлгорода.

А ще росіяни на Бєлгородщині бідкаються - останнім часом у населених пунктах нерідко зникає світло. Люди закуповують генератори. При цьому жаліються, що їх крадуть свої ж односельчани. Про це йдеться у перехопленій ГУРівцями розмові між мешканцями області.

- У нас в соседнем селе сперли генератор. - Какой? Дизельный, типа? - Ну, типа того. У нашего русского народа ничего не лежит на месте просто так. Ну сейчас, кто успел - тот купил себе такие штуки. Они очень нужны.

Неспокійно на цьому тижні було й на тимчасово-окупованих територіях. Але вже завдяки нашим Збройним силам. Бійці влучно нищать окупантів і їхню техніку. Зокрема, у Мелітополі вдалося порушити логістичні шляхи окупантів.

Іван Федоров, міський голова Мелітополя:

Є вибухи, які призвели до руйнації електропідстанції. Немає підстанції, немає світла в селищі, немає роботи залізної дороги. Тож, логістика ворога в черговий раз потерпає невдачі.

Гучно напередодні було в Криму. Вибухи лунали неподалік селища Гвардійське - там розташована авіабаза окупантів. Хоча окупаційна влада заявила про збиття якогось об'єкту - відео очевидців з вибухом свідчить про те, що дрон таки кудись поцілив.