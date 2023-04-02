Армія рф 60 разів обстріляла Херсонську область: є жертва та поранені [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські війська за минулу добу близько 60 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок ударів ворога одна особа загинула.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.
Окупанти вчора випустили по Херсонській області 290 снарядів. Російська армія застосувала авіацію, "Гради" та артилерію.
Херсон потрапив під обстріл 6 разів. Близько 26 російських снарядів влучили у житлові квартали. Внаслідок атак пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки.
Через російські атаки одна людина загинула. Ще двоє жителів Херсонської області отримали поранення.
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