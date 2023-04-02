Ворог ударив по Курахівській ТЕС: подробиці [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Донецькій області через обстріл російськими окупантами Курахівської ТЕС порушено електропостачання Покровського району.
Про це написав начальник Донецької ОВО Павло Кириленко.
За його словами, внаслідок обстрілу ворогом Курахівської ТЕС порушено електропостачання по 3-х електромережах 110 кВ, які забезпечують харчування Покровського району.
Кириленко також повідомив про перерву на десять хвилин у електропостачанні Краматорського енерговузла. Наразі постачання електроенергії відновлено.
Наразі здійснюється перепідключення споживачів Покровського району на альтернативні мережі електропостачання. Станом на 16:00 вже відбувається підключення абонентів.
по темі
Заступниця міністра оборони Ганни Маляр заявила, що російські війська ведуть наступ одночасно на чотирьох напрямках, але переважно без успіху
Зимовий наступ російської армії, який тривав 80 днів, закінчився невдачею
Наталя Гуменюк розповіла про ситуацію на південному напрямку, станом на 1 квітня
Українська армія відновила свої позиції навколо Бахмута і продовжує утримувати стратегічно важливе місто
У суботу, 1 квітня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо ситуації в країні, станом на ранок