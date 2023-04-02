У Петербурзі від вибуху в кафе загинув бойовик "ДНР" та воєнкор Татарський [ Редагувати ]
У неділю, 2 квітня, у російському Санкт-Петербурзі стався вибух в одному з кафе. Попередньо, в результаті вибуху загинув російський пропагандист Владлен Татарський.
Про це повідомляють росЗМІ.
За попередніми даними, вибух трапився кафе "Стріт-бар". Там в цей момент проходив творчий вечір Татарського.
В результаті вибуху загинула щонайменше одна людина, ще шість отримали поранення.
Відомом, що щосуботи там збирається пропагандистський клуб "Кібер Z фронт". 2 квітня у закладі проходив творчий вечір Татарського.
по темі
В росії цей тиждень видався насиченим на "хлопки". Вибухало як і на кордоні з Україною, так і ближче до москви. Тож де "бавовна" розквітла? Дивімося в огляді Даніїла Снісара.
У Ростові-на-Дону в будівлі, де розташоване прикордонне управління ФСБ по Ростовській області, сталася пожежа. За словами місцеви з жителів, перед початком пожежі було чути звуки, схожі на вибухи.
У неділю, 2 березня, в Мелітополі Запорізької області лунають вибухи. Відомо, що є влучання в районі локомотивного депО
У суботу ввечері, 1 квітня, у російському місті Ростов-на-Дону пролунав сильний вибух
Сьогодні, 1 квітня в Херсоні пролунали звуки вибухів