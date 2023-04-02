Підрив бойовика "ДНР" у Петербурзі: Подоляк зробив заяву [ Редагувати ]
У неділю, 2 квітня, у російському Санкт-Петербурзі стався вибух в одному з кафе. Попередньо, в результаті вибуху загинув російський пропагандист Владлен Татарський. Глава Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ліквідація колаборантів у росії призведе до незворотних процесів, які можуть розвалити країну-агресора з середини. Про це він повідомив у Twitter.
У рф починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника.
Він зауважив, що невдовзі у росії можуть початись смутні часи. Але не зважаючи на це Україна знає свій шлях і буде йти по ньому далі.
по темі
Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заяви що "безмежна дружба" між росією та Китаєм насправді має кордони
У ніч проти четверга, 16 березня, у Білгороді знову працювала ППО
Мінреінтеграції звертається до мешканців тимчасово окупованих територій: ні в якому разі не підписуйте жодних дозволів
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що інцидент зі збиття американського безпілотника в Чорному морі, є сигналом російського президента володимира путіна Заходу
У понеділок, 13 березня, російські окупанти обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району