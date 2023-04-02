У неділю, 2 квітня, у російському Санкт-Петербурзі стався вибух в одному з кафе. Попередньо, в результаті вибуху загинув російський пропагандист Владлен Татарський. Глава Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ліквідація колаборантів у росії призведе до незворотних процесів, які можуть розвалити країну-агресора з середини. Про це він повідомив у Twitter.

У рф починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника.

Він зауважив, що невдовзі у росії можуть початись смутні часи. Але не зважаючи на це Україна знає свій шлях і буде йти по ньому далі.