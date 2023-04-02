Посол рф у білорусі Борис Гризлов заявив, що ядерну зброю у білорусі буде розміщено біля кордону з Польщею. Про це повідомляє "Белта".

За його словами, до 1 липня буде підготовлено сховище в білорусі для розміщення тактичної ядерної зброї.

Воно буде присунуте до західних кордонів нашої Союзної держави і буде підвищувати можливості забезпечення нашої безпеки. Це буде зроблено, попри шум у Європі та США.

Він порадів, що на Заході обговорюють розміщення ядерної зброї в білорусі.