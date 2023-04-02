"Ядерну зброю в білорусі розмістять біля кордону з Польщею" - посол рф [ Редагувати ]
Посол рф у білорусі Борис Гризлов заявив, що ядерну зброю у білорусі буде розміщено біля кордону з Польщею. Про це повідомляє "Белта".
За його словами, до 1 липня буде підготовлено сховище в білорусі для розміщення тактичної ядерної зброї.
Воно буде присунуте до західних кордонів нашої Союзної держави і буде підвищувати можливості забезпечення нашої безпеки. Це буде зроблено, попри шум у Європі та США.
Він порадів, що на Заході обговорюють розміщення ядерної зброї в білорусі.
Нарешті звертають увагу, що має бути певний паритет. Якщо ми говоримо про розміщення американської ядерної зброї в країнах Європи, це Італія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина і Туреччина, то маємо вживати заходів, які підвищуватимуть безпеку нашої Союзної держави.
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