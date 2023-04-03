Росіяни далекі від того, щоб захопити місто Бахмут на Донеччині, а навколо адмінбудівлі міськради точаться бої. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Раніше засновник ПВК "Вагнер" оприлюднив відео, на якому розповідає, що начебто над адмінбудівлею вже підняли російський прапор у пам'ять про пропагандиста Владлена Татарського.

"Бахмут - це Україна. Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує "перемогу", якої насправді немає", - так прокоментував голова Офісу президента Андрій Єрмак брехню Пригожина.

Насправді ситуація на східному фронті є непростою, проте наші позиції не змінилися. Новини з фронту збирав Євген Соломін.

Хоч камні з неба! В окупованому Луганську квітневий снігопад став справжнім Армагедоном. У місті зникло світло, вода, газ та Інтернет. Снігові намети паралізували значну частину окупованої Луганщини.

Невдовзі все це має перетворитися на бурхливі потоки. Різке потепління несе велику воду. Попливли і підʼїзди в багатоповерховках.

"Рускій мір", попри обіцянки, остаточно втратив інтерес до відновлення окупованого Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська.

На луганській частині фронту окупанти знову намагався атакувати Білогорівку. І вкотре безрезультатно. Під вогнем росіян - Новоселівка та Невське. Проте рашисти теж отримують своє.

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації:

Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 6 інших важливих об'єктів ворога на території Луганщини.

Ситуація довкола Бахмута залишається складною. Вагнерівці впʼяте повідомили про захоплення міста та вшосте - про його оточення. Проте наші бійці тримають оборону.

Пригожин запостив відео, що взяв Артемівськ. Сфотокавшись біля якоїсь адмінбудівлі. Артемівськ він може і взяв, та Бахмут - ні, Бахмут стоїть, Бахмут тримається.

У фортеці-Бахмут найважчі бої точаться у південно-західних районах міста у кварталах з багатоповерховою забудовою.

У районі Іванівського - не менш інтенсивні бої, але лінія фронту не змінилася.

У Костянтинівці триває ліквідація наслідків застосування росіянами ракет С-300 та РСЗВ "Ураган". Напередодні від прильотів пошкоджено 16 багатоповерхівок, з десяток приватних будинків і дитячий садок.

Остаточно підтверджено кількість постраждалих. Їх 8. Ще 6 людей загинуло.

Внаслідок потрапляння ракети загиблі цивільні 200-ті. Ось вирва від прильоту. Це просто житловий будинок, у якому мешкали цивільні.

А ці кадри з Авдіївки облетіли всю країну. Поліцейські намагаються вмовити жінку евакуюватися, разом із нею під постійними обстрілами - немовля.

Ти заради дому піддаєш небезпеці себе, свого чоловіка та дитину. Заради будинку! Це цегла! - Правильно! Я сама його будувала. Не буду нікуди їхати. - Давай з будинком щось вирішувати! - Я тобі його не віддам! - Ти заради дома подвергаєш безопасности себя, своего мужа и ребенка! Из-за ради доммааа!

Хлопчик народився наприкінці року під звуки російських бомб. 5 місяців прожив під вибухами. Але мати відмовилася виїжджати. За кілька годин, стіни які мали рятувати, перетворились на могилу. Снаряд окупантів зруйнував будинок. Загинули немовля та його бабуся. Батько з матірʼю поранені.

Авдіївка через постійні обстріли росіян опинилась у червоній зоні. Вʼїхати сюди без спеціальних дозволів вже неможливо. Втім, евакуація мирного населення триває.

Ось тут хлопці розчищують дорогу, для того, щоб можна було автівкою проїхати. На наступну адресу, де нас чекають люди. Всі зараз в бомбосховищах, підвалах. У місті лишилось близько 2 тисяч людей.

Вивозити людей у більш безпечні райони - стає важче. Адже росіяни обстрілюють дороги та евакуаційний транспорт.

- Все, З Богом. - Скільки у сховищі людей жило? - Зараз 13. - І часто обюстрілювали? - Щодня.

Щойно поліцейські доправлять цю групу людей в безпечне місце, повернуться на лінію фронту. Аби допомогти іншим.