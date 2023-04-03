Тим часом підопічні того ж Пригожина - амністовані російські зеки, що вижили на фронті, повертаються додому. росіяни в страху - злочинці, загартовані вбивствами, знову стають їхніми сусідами й спокійно розгулюють вулицями! Щоправда, іноді з вилами! Про те, як вербування зеків "Вагнером" виходить росіянам боком - розкаже Ярина Марків.

Так звані герої так званої спецоперації повертаються на батьківщину.

Росармійці, які полізли на чужу землю, і повернулися без рук чи ніг переконані - на «родінє» тепер їм усі винні. Нахабніють: грубіянять, нападають та б'ються.

І це типово, говорить російський правозахисник Юрій Боровських. Так само як і відсутність благовоління щодо таких "служивих".

Юрій Боровських, правозахисник, представник неурядової організації "Русь Сидяча":

Я добре пам'ятаю, як в кінці 90 на початку нульових в метро їздили ті самі контужені військові, які повернулися з Чеченської війни. Люди у військовій формі й просили милостиню. Вони нікому не потрібні були тоді й нікому не потрібні будуть зараз. Соціум про них дуже швидко забуде.

Хоча забути може бути непросто. Адже серед так званих "героїв" - російські зеки. Злочинці, яких випустили із тюрем і відправили вбивати українців, якщо повертаються додому, продовжують вбивати й своїх.

Ранее судимый за убийство мужчина отсидев часть положеного срока попал в состав ЧВК "Вагнер" у зону СВО. А вернувшись домой в состояние алкогольного опянения начал угрожать своим землякам расправой.

За те, що погодився воювати в Україні, 28-річний російський злочинець Іван Россомахін отримав амністію. З нього зняли всі судимості. І безкарність перетворила нелюда на скаженого звіра.

Люди опять очень боятся, не знают, что делать, даже отказываются ходить на работу.

Зокрема, і нового вбивства. Поки поліція обіцяла росіянам відправити злочинця - ні, не за грати, а знову на війну, той зарізав жінку із сусіднього міста.

Юрій Боровських, правозахисник, представник неурядової організації "Русь Сидяча":

Мені здається, досить очевидним, що процент рецидиву в Росії досить високий. І те, що говорить Пригожин про 0,31% - це все його фантазії. Тому що люди, які повертаються з війни, окрім того, мають тюремний досвід, у них буде повний набір психічних розладів.

Саме такі й були потрібні головному "вагнерівцю" Пригожину.

Мне нужны ваши криминальные таланты, чтоб убивать врага на войне. Постарайтесь максимально помнить о том, что не надо в лагерь возращаться

За словами того ж таки власника ПВК, путін помилував 5 тисяч засуджених "вагнерівців". За участь у війні проти України їм пробачили всі гріхи.

Микола Давидюк, політолог:

Це люди, які будуть займатися вбивством, зґвалтуваннями й помстою тих, через кого вони потрапили у цю в'язницю. Тобто, якщо вони когось зґвалтували, поранили й через це потрапили у в'язницю, то вони потім просто повертаються цю людину вбити. Ну і влада цим демонструє свою слабкість і невміння управляти державою, а виключно ситуативне затикання дірок, які є нагальними. Не вистачає "мобіків", беруть "зеків", не вистачає "зеків", біжать купують північнокорейців.

Іншими словами, гарматне м'ясо. Росіянам пощастило: тисячі амністованих зеків назавжди залишилися в українській землі.

Микола Давидюк, політолог:

Це вбивці й людиноненависники. З точки зору залякування населення, ця історія працює проти самого путіна, тому що вона демонструє, що цар проти них, цар все це знає, більше того заохочує. Тому чим більше такого буде відбуватися, тим менші будуть в рейтинги в путіна.

Проте частина ексв'язнів таки повернеться. Їх нагороджуватимуть, і вихвалятимуть. А будь-яку критику та скарги називатимуть дискредитацією "учасників так званої СВО". І місце кримінальників у в'язницях займатимуть ті, хто опиратиметься злочинній поведінці нових безкарних "героїв".