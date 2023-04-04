Ворог пустив в бій не лише "вагнерівців", а й десантників: як обороняють місто-фортецю Бахмут [ Редагувати ]
Далі ми покажемо ексклюзивний матеріал Станіслава Кухарчука з незламного міста фортеці - Бахмуту. Ворог там зараз змінив тактику - і в бій пустив не лише вагнерівців, а й підрозділи десантників. Втім, кого би кремль не кидав на штурм, всі його потуги - марні. Бахмут - тримається. Якою ціною - дивіться самі.
Продукти, боєкомплект, сухі речі - бійці 93 бригади Холодний Яр споряджають БМП для чергового виїзду в Бахмут. Дорога туди хоча і недалека, але вкрай небезпечна.. А головне - майже непроїзна для колісної техніки. Через постійні обстріли наш механік-водій видавлює з бойової машини піхоти все можливе і не можливе. Але місцями швидкість доводиться збавляти.
Бахмут нас зустрічає понівеченими будинками, розбитими вулицями та незмовкаючою канонадою. Росіяни б'ють по місту не спиняючись ось вже п'ятий місяць.
Станіслав Кухарчук – кореспондент:
Це Бахмут…ну тут говорити, що в росіян не витачає снарядів - не доводиться, тому, що прильоти майже кожну хвилину, от, як чуєте, гул стоїть …і це хлопці кажуть, що це ще тихо.
Основні бої за Бахмут точаться зараз на флангах та у самому центрі міста. Штурмовими групами росіяни вперто намагаються пробитись в район бахмутського міськвиконкому. У цих бійців 3-ї штурмової бригади задача - не допустити прориву ворога. Їх прикриватиме піхота та міномети холодноярців.
Поки штурмова група висувається на позиції, медик на псевдо "Злий" готує свій рюкзак. Ціна оборони Бахмуту вкрай висока - за кожен клаптик незламного міста наші воїни платять здоров'ям та життям.
Позивний "Злий": бойовий медик:
Вчора сюди привозили і контужених, і з осколковими пораненнями, я працював зі своїм тому, що в них аптечки були розпотрощені, я не знаю, хто це був …сюди з позицій можуть привезти любих з любими видами поранень.
Рік війни навчив цих медиків покладатись лише на власні сили і власний досвід. По рації передають про першого пораненого, медикам тепер залишається чекати, коли його зможуть вивезти до стабілізаційного пункту - це очікування може тягнутись годинами, адже інтенсивність обстрілів тільки наростає. Тому не факт, що поранений буде один.
Позивний "Куля", бойовий медик:
Треба вміти зрозуміти в який момент ти можеш людині надати допомогу і врятувати її, а коли допомагаючи, а людина все одно помре, а ти втратиш час і ресурси і життя інших …треба бути черствим і ще живій людині відмовити в допомозі бо вона не виживе.
Через півтори години евакуаційній машині вдається вивезти пораненого з позиції, а значить у медиків є робота. Стан бійця хоч і важкий, кулеметна куля пробила ногу на виліт, та хлопцеві пощастило. Першу допомогу йому надали побратими і тільки через це він не стік кров'ю.
Аби знати, що відбувається в місті, "Очі" в небі над Бахмутом висять постійно. Ці бійці донецького прикордонного загону корегують мінометників 93 бригади і стежать за пересуванням російської піхоти - штурми тут майже не припиняються.
Для Ігора "битва за Бахмут" - це бій за власний дім, хлопець родом звідси. У момент затишшя він показує будинок, де мешкали його батьки, зараз там засіли росіяни і Ігореві потрібно наводити на нього нашу артилерію.
Через камеру дрона Ігор помічає рух росіян і миттєво відволікається від спогадів. Окупантів треба знищити, поки вони не сховались …
Заходи ворожих літаків свідчать про початок нового штурму росіян. Та попри небезпеку, розрахунок мінометників Холодноярівської бригади на позиціях - хлопцям потрібно прикривати нашу піхоту.
І така пекельна робота в хлопців - цілодобово. Головна задача - тримати фланги і не дати ворогу відрізати шляхи постачання і оточити Бахмут. Бійцю на псевдо "СИЗИЙ" всього 22 роки, він не надто говіркий, але чітко, по-військовому, формулює ситуацію у зоні своє відповідальності …
Позивний "Сизий", військовослужбовець ЗСУ:
Да …це пекло. - Якщо здати Бахмут, вони полізуть далі? – Да, полізуть далі. Здамо Бахмут, далі буде фортеця Костянтинівка …ну рано чи пізно - вони закінчаться, питання часу, не завжди так буде.
А значить бій за Бахмут триває... і неймовірними зусиллями та втратами його оборонці триматимуть місто-фортецю.
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