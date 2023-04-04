Рожевий Повний місяць у квітні 2023: що нам принесе [ Редагувати ]
Повний місяць у квітні 2023 року стане першим після дня весняного рівнодення. І в багатьох народах світу воно вважається першою повнею у році.
Повний місяць відбудеться у четвер, 6 квітня, о 06:34 за київським часом. Спостерігати повний Місяць можна буде до 7-8 числа. Впливати на людину Місяць розпочне з 5 квітня і ця дія триватиме до 7 квітня.
Таку назву придумали індіанці Північної Америки й назвали повний Місяць у квітні на честь квітки – шилоподібного флоксу. Саме в цей період квітка починає цвісти.
І варто відзначити, що китайці цей Повний місяць називають Півонний Місяць, кельти - Місяць Росту, черокі - Квітковий Місяць, а в Південній півкулі - Урожайний Місяць або Місяць Мисливця. Деякі індіанці називають цей Повний місяць - Місяць руйнування Льоду або Місяць повернення качок.
Насправді Місяць не стане рожевого кольору - він буде звичайним. Однак його вплив може бути незвичайним.
Що можна робити в Повний місяць:
- Будувати плани та ставити цілі
- Помиритися з тими, з ким ви у сварці
- Створювати щось творче – картину, вірші, мелодію
- Присвятити час душі та тілу – зайнятися спортом, зміцнити здоров'я, аналізувати важливі моменти життя
- Думати про щось хороше, приємне і позитивне
- Чого побоюватися в Повний місяць
Що не можна робити в Повний місяць:
- Не можна конфліктувати з іншими людьми
- Не можна виявляти агресію
- Не можна виражати ненависть, неповагу, сарказм
- Не варто з'ясовувати стосунки та проводити важливі розмови в особистій сфері
- Не можна ухвалювати важливі рішення
- Не можна робити пропозицію руки та серця, грати весілля та розписуватись – стосунки триватимуть недовго.
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