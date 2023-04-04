Повний місяць у квітні 2023 року стане першим після дня весняного рівнодення. І в багатьох народах світу воно вважається першою повнею у році.

Повний місяць відбудеться у четвер, 6 квітня, о 06:34 за київським часом. Спостерігати повний Місяць можна буде до 7-8 числа. Впливати на людину Місяць розпочне з 5 квітня і ця дія триватиме до 7 квітня.

Таку назву придумали індіанці Північної Америки й назвали повний Місяць у квітні на честь квітки – шилоподібного флоксу. Саме в цей період квітка починає цвісти.

І варто відзначити, що китайці цей Повний місяць називають Півонний Місяць, кельти - Місяць Росту, черокі - Квітковий Місяць, а в Південній півкулі - Урожайний Місяць або Місяць Мисливця. Деякі індіанці називають цей Повний місяць - Місяць руйнування Льоду або Місяць повернення качок.

Насправді Місяць не стане рожевого кольору - він буде звичайним. Однак його вплив може бути незвичайним.

Що можна робити в Повний місяць:

Будувати плани та ставити цілі

Помиритися з тими, з ким ви у сварці

Створювати щось творче – картину, вірші, мелодію

Присвятити час душі та тілу – зайнятися спортом, зміцнити здоров'я, аналізувати важливі моменти життя

Думати про щось хороше, приємне і позитивне

Чого побоюватися в Повний місяць

Що не можна робити в Повний місяць: