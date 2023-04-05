Ворог не полишає спроб оточити та захопити Бахмут. За інформацією Генштабу російські терористи за добу здійснили 30 атак, намагалися захопити Богданівку. Дарма. Сили оборони контролюють ситуацію на цьому напрямку. Про життя наших захисників на цій ділянці фронту дивіться далі.

Військовий із позивним "Головастік" показує свою броньовану розвідувальну машину.

Тут звісно не прибрано, але welcome.

На машині встановлені два кулемети. Пересуватися можна вдень і вночі за допомоги спеціальних приладів.

Нічне освітлення в нас є. Їдеш вночі, доволі таки комфортно. Тут встановлено загальну систему навігації. Сюди закидають інформацію і все.

Машину нещодавно повернули з ремонту після пошкодження в бою. Зараз її обкатують та готують до чергового бойового виїзду. Хлопці працюють на найпекельнішому Бахмутському напрямку.

Позивний "Головастік", військовослужбовець ЗСУ:

Обстановка? Ну, як. Пацани держаться. Дуже сильно. Саме піхота - сталеві люди. У таку погоду видержують навали цих орків, "вагнерівців".

Українські захисники тримають місто-фортецю всупереч численним фейковим заявам про його окупацію.

Позивний "Дядя Вітя", військовослужбовець ЗСУ:

Хлопці зараз у нас обстріляні, згуртовані. Вони розуміють, що від них залежить загалом доля нашої країни, тому тримають наші рубежі дуже сильно, з войовничим духом козацтва, патріотизму. Важко, але роблять. Роблять іще й шуткують, анекдоти розказують.

Підтримують військових на передовій українські волонтери. Вони допомагають захисникам поповнити запаси провізії, одягу та медичних засобів.

Станіслав Стойков, військовий волонтер:

Допомогли людям привезти генератори, медичну допомогу, корм для собаки теж був, свічки окопні й дуже багато інших дрібниць.

Серед цих не дрібниць і дитячі листи. Їх бійці читають з особливими відчуттями.

Позивний "Дядя Вітя", військовослужбовець ЗСУ:

Особливо, коли з дому приходять листи від сільської ради. Дівчинки, хлопчики пишуть листи нам. Вони це роблять від душі. І це видно, що самі малюють, самі.

Такі листи надихають наших захисників продовжувати завзято боротися за свободу країни.