Тричі за останню добу окупанти атакували Марганецьку громаду, що на Дніпропетровщині. Пошкоджено 5 приватних будинків, стільки ж - господарчих споруд. Минулося без постраждалих. Яка обстановка у Марганці - бачила наша кореспондентка Олена Мендалюк.

Олена Мендалюк – кореспондентка:

15 березня окупанти з "градів" обстріляли житловий масив в Марганці. Один з снарядів влучив прямо у квартиру на другому поверсі.

Обійшлося без жертв, вдома нікого не було. Діру, яку залишив по собі російський снаряд комунальники закрили цеглою. Розбиті шибки - плівкою та листами ОСБі. У Марганці близько тисячі ось таких пошматованих обстрілами квартир.

Юхим Пляскін - управитель будинку:

Руйнування - 4 під'їзди, повилітало скло. Якщо Вам щось видно.

На дитячий майданчик цієї пʼятиповерхівки теж прилетів ворожий снаряд. Тут досі триває ліквідація наслідків. Частково забили розбиті вікна та балкони. А дощі показали - осколками посікло і дах, управитель нарахував майже 20 дірок.

Юхим Пляскін - управитель будинку:

Ми бачимо, що дах також пошкоджено і від взривної хвилі і від осколків, бо є і дірки.

За 9 місяців більше двох тисяч об'єктив інфраструктури зазнали руйнувань у Марганецькій територіальній громаді - це і житло людей, й інфраструктура. 85 відсотків пошкоджень - комунальники вже ліквідували.

Ігор Чимбар - заступник начальника управління капітального будівництва Марганецької міськради:

Є значні масштаби руйнувань. Пошкоджені і головні конструкції будинків це були одні з останніх прилітів - це 15 березня, коли були і летальні випадки, 5 у лікарні знаходяться. І був у пʼятницю соціальний заклад - територіальний центр. Також приліт по обіді був безпілотниками. То зараз усуваємо.

Переважно ліквідації наслідків проводять комунальники. За заявами від постраждалих - видають як будівельні матеріали, так і фінансову допомогу - від 80 тисяч гривень на домоволодіння.

Анатолій Деркач - секретар Марганецької міської ради:

Наразі ми вже підбираємось під цифру десь 20 млн гривень, ми з місцевого бюджету людям допомагаємо - це і будматеріали, і пряма допомога фінансова для того, щоб вони змогли оплатити підрядника, оплатити собі вікна, оплатити обої чи щось таке, щоб можна було відновити майно.

Алгоритм отримання допомоги доволі простий, підкреслюють у міськраді. Достатньо лише подати відповідну заяву до органів влади.