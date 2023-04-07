Рятувальники усувають наслідки техногенної катастрофи у Краматорському районі, а наші оборонці відбивають десятки атак противника. Найактивніші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку - повідомляють у Генштабі.

Хоч, як зазначив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, росіяни приблизно вдвічі знизили кількість обстрілів. Чи то через погоду, чи то через перегрупування військ. Новини зі східного фронту - далі у нашому огляді.

У Краматорському районі триває ліквідація наслідків прориву дамби. Місцеві із жахом згадують події того дня.

Ніна, місцева мешканка:

Я звідти вбрід пішла сюди. Я сюди хотіла йти…як упала і почала захлинатися. Якби не рятувальники, я би втопилася тут. Вони мене наздогнали, я кажу: "Врятуйте мого чоловіка". Вони вдвох ледь двері відчинили, бо ж вода не дає... А він труситься весь. І вони його витягли..

Ольга каже, теж завдячує рятувальникам власним життям.

Ольга, місцева мешканка:

Я лишилася жива… Якби не вони….Вони мене тягли ось тут ось так. Течія. Я б на ногах не втрималася. Вони мене до човна туди завантажили.

Люди наперебій показують, скільки лиха наробила велика вода. Із затоплених обійсть рятувальники її відкачують.

Світлана, місцева мешканка:

Хлопці молодці. Що я можу сказати…Воно ж тяжкий труд оце, тягати ті шланги в грязюці. Й викачувати ту воду…

Через прорив дамби біля Краматорська було затоплено близько 260 домівок, а рівень води сягав півтора метрів. Нині рятувальники відкачали майже три тисячі кубічних метрів води.

Поки у Краматорську борються із техногенною катастрофою, у Бахмуті наші воїни стримують навалу рашистів. Це - відео прикордонників.

Попри всі спроби російських військ оточити місто, сполучення з населеним пунктом зберігається. Хоч Бахмут - під постійним ударом великих калібрів.

Мирослав, прикордонник:

Таке враження, шо просто-напросто їх злість бере, що вони не можуть Бахмут взяти до якихось своїх умовних дат… По тому, які відбуваються прильоти - я бачу настільки все хаотично. Вони не жаліють ні снарядів, ні мін.

Російська артилерія завдає масштабних руйнувань, а в пошкоджених будинках і досі живуть люди.

Попри значні втрати, окупанти лізуть уперед, через що дистанції між сторонами подекуди скорочуються до лічених метрів.

Позивний "Сьомий", прикордонник:

Можемо перемовлятися. Навіть таке може бути. Буває таке, що ближній контакт, вони підповзають там, користуючись там, або рельєфом місцевості. Або якимись там постройками. Підповзають, закидують гранатами. Ми їм - назад їх викидуємо і також їх гранатами закидуємо.

Щосили окупанти нищать і наші позиції.

Богдан, прикордонник:

Їхня перевага - це міномети. Міномети, і я вже говорив про це. Мінометами вони розбивають позицію, от виявив дрон, що в домі єсть люди, ну бійці, і вони начинають туди сипать-сипать-сипать мінами.

У Бахмуті ворог контролює частину міста. Але лише частину, підкреслюють наші воїни.

А це - кадри обстрілу Олексієво-Дружківки. Напередодні населений пункт обстріляли касетними боєприпасами. Окупанти, ніби навмисне, поцілили у приватний сектор. Дві людини загинуло, четверо - зазнали травм.

Загалом російські війська намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби наші сили оборони відбили понад 60 атак.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Мар'їнки Донецької області, успіху не мав. Лише біля Мар'їнки здійснив понад 25 безуспішних атак.

Тим часом "Білі Янголи" продовжують евакуацію людей з зони бойових дій. Останній рейс відбувся із Красногорівки.

Рустам Лукомський, поліцейський екіпажу "Білий янгол":

Була інформація, що в місті Красногорівка є ранена жінка. Відпрацьовуємо цю інформацію. На місці вона, чи не на місці.

На жаль, "Білі Янголи" безсилі допомогти. На очах людей гинуть їхні сусіди, проте місцеві все одно не стережуть стіни. Тим, хто зостався, "Білі Янголи" привозять їжу.

Рустам Лукомський, поліцейський екіпажу "Білий Янгол":

Тут люди проживають, здебільшого пенсіонери, і з Василем Миколайовичем намагаємося допомогти. Їм…. Як можемо.

Проте, кажуть поліцейські, не в їх силах зупинити рашистські бомби… Тож закликають місцевих не нехтувати власним життям і виїжджати.