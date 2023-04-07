Бахмут, Мар'їнка та Авдіївка в епіцентрі бойових дій на Сході. За добу українські військові відбили понад 40 ворожих атак. Росіяни не припиняють спроб штурмувати, а наші захисники - спиняють навалу.

Як вони це роблять - бачив наш військкор Руслан Смєщук. Він розповість про роботу артилеристів, які влучно нищать ворога.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Це Авдіївський напрямок, та ланка фронту, що не дає оточити Авдіївку, взяти її в кліщі. Тому ситуація тут напружена. А це позиція української артилерії, яка от зараз відбиває чергову атаку. Росіяни атакують хвилями, не дивлячись на втрати намагаються оточити місто.

Зазнавши втрат у важких лобових штурмах під Авдіївкою, росіяни дещо змінили тактику. Наразі ця ланка фронту активно воює.

Польова позиція артилерії. Ситуація така.

Віталій, військовослужбовець ЗСУ:

Вони активізувалися. Намагаються атакувати, стріляють артилерією. То ми постійно працюємо. У нас є ціль, то одразу працюємо по ворогу.

Артилерія - страшна сила. Особливо при якісному коригуванні. Приходять чергові координати й розрахунок гаубиці починає працювати як єдиний організм.

Артилерія - це багато важкої праці, механіки й математики. Розрахунок гармати перетворює ніби абстрактні цифри на цілком конкретні результати. І постійно страхує сам себе.

Сергій, військовослужбовець ЗСУ:

Мені дали команду - кутомір там дає поправку. Я сам собі в умі порахував, доки командир рахує. А потім з командиром звіряємось.

За артою ворог полює - вона одна із пріоритетних цілей. Причому досить технологічно полює.

Володимир, військовослужбовець ЗСУ:

У них дуже багато кустарно вироблених безпілотників-камікадзе. І це найбільша небезпека. І досить часто й у великій кількості вони тут присутні. Тому і маскуємось по-максимуму, тому що є такі прецеденти.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Ця ділянка знаходиться вже ближче до лінії фронту. Взагалі українська оборона - це не щось таке стаціонарне, це явище динамічне. От тут реактивна артилерія під'їхала ближче, завдає удару і зараз буде згортатися, щоб не піймати відповідь.

Реактивна артилерія. Мобільні й потужні. З ними ми вирушаємо на черговий бойовий виїзд. На вогневій позиції все починається із встановлення сталого зв'язку. Обміну інформацією, наведення і коригування вогню - онлайн.

Зв'язок тут поганий, як тягне мобільний, то його використовуємо, але Starlink надійніший. У нас зараз, як кажуть, вся війна в смартфоні.

Бійці стріляють короткими серіями. Змінюють позицію- і знову стріляють. І знову змінюють позицію.

Позивний "Дністер", військовослужбовець ЗСУ:

Ми не стоїмо на одній вогневій позиції, бо зараз війна йде динамічно. Бо в них є засоби розвідки, тому хвилин 10-15 і прилітає.

Таке полум'яне танго зі смертю, щоб тримати фронт.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ: