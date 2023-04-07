Робота артилеристів на Авдіївському напрямку: як вони нищать ворога (ексклюзив) [ Редагувати ]
Бахмут, Мар'їнка та Авдіївка в епіцентрі бойових дій на Сході. За добу українські військові відбили понад 40 ворожих атак. Росіяни не припиняють спроб штурмувати, а наші захисники - спиняють навалу.
Як вони це роблять - бачив наш військкор Руслан Смєщук. Він розповість про роботу артилеристів, які влучно нищать ворога.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Це Авдіївський напрямок, та ланка фронту, що не дає оточити Авдіївку, взяти її в кліщі. Тому ситуація тут напружена. А це позиція української артилерії, яка от зараз відбиває чергову атаку. Росіяни атакують хвилями, не дивлячись на втрати намагаються оточити місто.
Зазнавши втрат у важких лобових штурмах під Авдіївкою, росіяни дещо змінили тактику. Наразі ця ланка фронту активно воює.
Польова позиція артилерії. Ситуація така.
Віталій, військовослужбовець ЗСУ:
Вони активізувалися. Намагаються атакувати, стріляють артилерією. То ми постійно працюємо. У нас є ціль, то одразу працюємо по ворогу.
Артилерія - страшна сила. Особливо при якісному коригуванні. Приходять чергові координати й розрахунок гаубиці починає працювати як єдиний організм.
Артилерія - це багато важкої праці, механіки й математики. Розрахунок гармати перетворює ніби абстрактні цифри на цілком конкретні результати. І постійно страхує сам себе.
Сергій, військовослужбовець ЗСУ:
Мені дали команду - кутомір там дає поправку. Я сам собі в умі порахував, доки командир рахує. А потім з командиром звіряємось.
За артою ворог полює - вона одна із пріоритетних цілей. Причому досить технологічно полює.
Володимир, військовослужбовець ЗСУ:
У них дуже багато кустарно вироблених безпілотників-камікадзе. І це найбільша небезпека. І досить часто й у великій кількості вони тут присутні. Тому і маскуємось по-максимуму, тому що є такі прецеденти.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Ця ділянка знаходиться вже ближче до лінії фронту. Взагалі українська оборона - це не щось таке стаціонарне, це явище динамічне. От тут реактивна артилерія під'їхала ближче, завдає удару і зараз буде згортатися, щоб не піймати відповідь.
Реактивна артилерія. Мобільні й потужні. З ними ми вирушаємо на черговий бойовий виїзд. На вогневій позиції все починається із встановлення сталого зв'язку. Обміну інформацією, наведення і коригування вогню - онлайн.
Зв'язок тут поганий, як тягне мобільний, то його використовуємо, але Starlink надійніший. У нас зараз, як кажуть, вся війна в смартфоні.
Бійці стріляють короткими серіями. Змінюють позицію- і знову стріляють. І знову змінюють позицію.
Позивний "Дністер", військовослужбовець ЗСУ:
Ми не стоїмо на одній вогневій позиції, бо зараз війна йде динамічно. Бо в них є засоби розвідки, тому хвилин 10-15 і прилітає.
Таке полум'яне танго зі смертю, щоб тримати фронт.
Олександр, військовослужбовець ЗСУ:
Ми стримуємо фланги, щоб не дати прорватися ворогу. Більше ми зараз працюємо на стримання, щоб не дати їм просування.
по темі
Попри обстріли, під носом у ворога вони зводять оборонну лінію, щоб зберегти життя наших військових. Їхня праця часто лишається у тіні. Військові інженери - підрозділи, без яких неможлива міцна оборона.
Втім, кого би кремль не кидав на штурм, всі його потуги - марні. Бахмут - тримається. Якою ціною - дивіться самі.
На Донбас повернулася зима зі снігопадами та морозами. Утім, попри негоду градус боїв анітрохи не знижується. Українські бійці тримають оборону та чатують на диверсійні групи.
Росіяни знищують іще одне місто на Донеччині. Ситуація загострилася в Авдіївці. Відучора місто перебуває у "червоній" зоні. Окупанти зосередили на ньому основні зусилля і гатять без розбору і зупину. Зараз в'їзд до міста заборонено, місцеве населення евакуюють.
Наша артилерія намагається відсікати штурми окупантів, але робити це із дня у день все важче. Завдяки чому нашим воїнам вдається стримувати наступи? Розкаже Станіслав Кухарчук. Його ексклюзивний репортаж - далі.
Донеччина в обороні. По всій лінії Східного фронту - обстріли та постійні спроби штурму з боку росіян. Втім, просунутися вглиб ворогові не вдається. Один з прикладів стійкості ЗСУ - Горлівський напрямок.