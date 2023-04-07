Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка залишаються найгарячішими точками на Донбасі. Як повідомляють у Генштабі, росіяни намагаються взяти Бахмут під повний контроль, там тривають жорстокі бої. Ні на хвилину не припиняє працювати ворожа артилерія і у прифронтовому Сіверську на Донеччині. Та попри смертельний ризик, там усе ще залишаються цивільні. Детальніше про життя у Сіверську - в нашому матеріалі, підготовленому спільно з колегами з Військового телебачення.

Усе побите, може буть прильот, неможливо жити в хаті.

Вже майже рік Олександр живе у підвалі власного будинку. Тут немає ані світла, ані газу. Кожен вихід на вулицю через ворожі обстріли - неабиякий ризик, розповідає чоловік. Та попри це Олександр відмовляється виїжджати.

Олександр, житель Сіверська:

путін мене не захоплює, він мене не звільняє нічого, я свою землю нікому не віддам.

Поліна Коваленко, кореспондентка Військового телебачення України:

Обгорілі стіни багатоповерхівок, вщент зруйновані приватні помешкання. В Сіверську не залишилося жодної вцілілої будівлі.

Василь, житель Сіверська:

Верх будинку розбитий, три рази впало в одне і те саме місце. Перший раз ударила і не розірвалась, другий раз і третій.

Цивільних у місті ще чимало. Воду та їжу людям привозять волонтери й військові.

Олександр, житель Сіверська:

Військові молодці. І тушонку привозять, і макарони, і каші, усе. Діляться хлібом, усе привозять.

Збройні сили України відкинули ворога за межі сусідньої Білогорівки. Нині тримають оборону там.

Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:

Населений пункт знищили, його по суті як такого уже і не існує, але суттєву роль грає рельєф і виходи противника в подальшому на населені пункти Сіверськ, Славянськ, Краматорськ.

Ворог постійно штурмує наші позиції, проте безуспішно.

Ілля, військовослужбовець Збройних сил України: