Життя у прифронтовому Сіверську: попри смертельний ризик там залишаються люди [ Редагувати ]
Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка залишаються найгарячішими точками на Донбасі. Як повідомляють у Генштабі, росіяни намагаються взяти Бахмут під повний контроль, там тривають жорстокі бої. Ні на хвилину не припиняє працювати ворожа артилерія і у прифронтовому Сіверську на Донеччині. Та попри смертельний ризик, там усе ще залишаються цивільні. Детальніше про життя у Сіверську - в нашому матеріалі, підготовленому спільно з колегами з Військового телебачення.
Усе побите, може буть прильот, неможливо жити в хаті.
Вже майже рік Олександр живе у підвалі власного будинку. Тут немає ані світла, ані газу. Кожен вихід на вулицю через ворожі обстріли - неабиякий ризик, розповідає чоловік. Та попри це Олександр відмовляється виїжджати.
Олександр, житель Сіверська:
путін мене не захоплює, він мене не звільняє нічого, я свою землю нікому не віддам.
Поліна Коваленко, кореспондентка Військового телебачення України:
Обгорілі стіни багатоповерхівок, вщент зруйновані приватні помешкання. В Сіверську не залишилося жодної вцілілої будівлі.
Василь, житель Сіверська:
Верх будинку розбитий, три рази впало в одне і те саме місце. Перший раз ударила і не розірвалась, другий раз і третій.
Цивільних у місті ще чимало. Воду та їжу людям привозять волонтери й військові.
Олександр, житель Сіверська:
Військові молодці. І тушонку привозять, і макарони, і каші, усе. Діляться хлібом, усе привозять.
Збройні сили України відкинули ворога за межі сусідньої Білогорівки. Нині тримають оборону там.
Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:
Населений пункт знищили, його по суті як такого уже і не існує, але суттєву роль грає рельєф і виходи противника в подальшому на населені пункти Сіверськ, Славянськ, Краматорськ.
Ворог постійно штурмує наші позиції, проте безуспішно.
Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:
Зазнає втрати, відкатується, залишає своїх поранених, намагається евакуйовувати, знов зазнає втрат. Ще неодноразово покажемо ворогу на що ми спроможні, а українському народу, вірити в Збройні сили України, обов'язково буде перемога за нами.
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