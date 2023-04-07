Двічі переселенка з незламним характером: як спортсменка збирає сили та будує амбітні плани [ Редагувати ]
Двічі переселенка з незламним характером. Чемпіонка України та Європи з паверліфтингу Юлія Супрунова на початку війни була вимушена покинути Маріуполь. Її чоловік, оборонець "Азовсталі", вже десять місяців вважається зниклим безвісти. Як спортсменка збирає сили та будує амбітні плани - про це матеріал Артура Терещенка.
Рекорди є. Сьогодні навіть проглядала свої рекорди, поки не побиті.
Юлія Супрунова - чемпіонка України та Європи з паверліфтингу. Спортсменка народилася і до 2014 мешкала в Донецьку. Там з'явилася на світ і донька Мирослава. Після початку війни на Донбасі жінка разом із чоловіком-військовослужбовцем переїхала до Маріуполя.
Юлія Супрунова, переселенка:
У чоловіка служба, йому треба було виїхати, і ми виїхали. Як і всі, думали, що 2 тижні побудемо на морі й повернемося додому. Потім місяць, другий і все, так і залишилися в Маріуполі.
Вісім років стабільного життя урвалися 24 лютого 2022. В будинок, де сім'я винаймала житло, влучила ворожа ракета.
Нашого будинку немає. Ми мешкали на першому поверсі, наш весь будинок склався на перший поверх.
Ще місяць Юлія з донькою та подругами ховалася по підвалах під мінометними обстрілами, добувала воду та куховарила на багатті. Ті страшні дні у Маріуполі згадує і дев'ятирічна Мирослава.
Мирослава Супрунова, юна переселенка:
Нам проходилось ходити по підвалах. Ми спали в коридорі. Я одягалась в кілька речей, а потім накривалася ковдрою.
Наприкінці березня Юлії з донькою вдалося виїхати до Дніпра. А от чоловік, розповідає жінка, вважається безвісти зниклим. Востаннє з Олександром, який боронив "Азовсталь", дружина спілкувалася торік у травні. Думати про це боляче, тому Юля концентрується на майбутньому.
Юлія Супрунова, переселенка:
Перша спеціальність - інженер-енергетик, інші - спорт, маркетолог. У якійсь професії я себе знайду, головне - знайти стимул.
Не виключає Юлія й повернення у великий спорт, але це може статися тільки після нашої перемоги над ворогом.
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