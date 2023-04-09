Від ракетного удару позносило дахи та вибило шибки у більш як 30 будинках.

Двоє людей загинуло та одна жінка тяжко травмована внаслідок чергового воєнного злочину російських терористів. Цієї ночі московити вкотре вдарили ракетами по Запоріжжю. Окупанти вгатили по приватному сектору на околиці міста. російські терористи вщент зруйнували приватний будинок та пошкодили ще 30 обійсть. Далі наші журналісти.

Марк дивом вцілів цієї ночі. Близько другої години у стратегічний об'єкт - город чоловіка - вдарила російська ракета.

Говорять, ракета С-300. Так сказали. Дістали уламки.

Потужний вибух розбудив Марка. Він одразу кинувся оцінити ситуацію навкруги.

Марк, житель Запоріжжя:

Выхожу, смотрю - соседа видно. Выглядываю в это окно - сарая нет. Когда слышу, горит дом у соседа. Страшно.

У город Марка влучила друга ракета. Перша розбила вщент будинок сусідів.

Віктор, житель Запоріжжя:

Хозяин помер, згорел. Меньшая дочка умерла, сердце у нее остановилось, а за старшую мы не знаем. Жену забрала реанимация.

Будинок Віктора теж зазнав руйнувань. Та чоловік не занепадає духом. Переїжджати не планує. Збирається якнайшвидше відремонтувати оселю.

Віктор, житель Запоріжжя:

Люди помогают. Я думав, что никто не будет помогать, а тут приехали и сразу хоп-хоп-хоп. Крыши разобрали, мусор выносят.

На місці трагедії слідчі документують черговий злочин російських військових. Від ракетного удару позносило дахи та вибило шибки у більш як 30 будинках. Нині комунальники та волонтери допомагають людям забити шибки плитами та вкрити пошкоджені дахи шифером.

Юрій Малашко, керівник Запорізької обласної військової адміністрації:

Зараз, як я сказав, ведуться роботи по перекриттю всіх будівель і максимально швидко потрібно закрити дахи, щоб домівки не були пошкоджені ще більше.

Роботи вистачить ще на два дні, кажуть будівельники. Вже ввечері на цій вулиці мають відновити електропостачання.