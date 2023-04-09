Майже рік росіяни намагаються взяти Бахмут. Спершу застосували артилерію. Потім - намагалися прорватися бронетехінкою. Ну і, зрештою, "м'ясні штурми". Вже кілька місяців ми чуємо від раша-пропагандистів фейки про "взяття міста", чи "його оточення". Проте ЗСУ тримають фортецю.

Бої навколо Бахмуту вже називають "найкривавішою битвою піхоти з часів Другої Світової". Але чому для росіян настільки важливе це місто? Світлана Чернецька поговорила з британськими військовими експертами. Тож, яка вона, роль Бахмуту в російсько-українській війні?

Назва українського містечка Бахмут продовжує звучати у британських новинах. Ті, хто слідкують за розвитком подій на фронті, точно знають, що саме там точаться найзапекліші бої між українськими та російськими силами. А місцеві коментатори продовжують шукати пояснення стратегічній важливості битви за Бахмут. Бо ж саме місто вщент зруйноване, а за вісім місяців жорстоких боїв серйозного прориву там не сталося. Найчастіше цю операцію в британській пресі називають "стримуючою".

Річард Спенсер, воєнний кореспондент видання "The Times":

Зараз багато розмов, що українська армія почне великий контрнаступ в кінці квітня - травні, коли трохи покращиться погода і він наймовірніше відбудеться на іншому фронті, не у Бахмуті, із залученням усієї нової західної техніки та зброї, яку утримували від Бахмуту. Цей контранаступ буде у якійсь формі рухатися до моря, щоби перерізати російські окупаційні сили і якщо це станеться, то ніхто на українському боці не буде пам'ятати Бахмут і його втрати, він буде розглядатися як тріумфальна стримуюча операція, щоби втягнути російські сили в цю одну точку, в той час, як вони вдарять по іншій.

За даними британської розвідки та американського Інституту вивчення війни, останніми днями росіяни значно підсилили угруповання у Бахмуті. На підмогу найманцям із групи "Вагнера" прийшла регулярна армія, зокрема повітряно-десантні війська. Також підвезли більше артилерії. І ось це рішення військового командування росіян - кинути додаткові сили у Бахмут - не зрозуміле аналітикам.

З випуску новин Sky News:

Шон Белл, військовий аналітик, віце-маршал авіації у відставці:

З військової точки зору, те, що абсолютно немає сенсу зараз, це що росія знає, що українці готують контрнаступ у тій чи іншій формі, отже їм насправді потрібно було б зберігати бойову силу для цього. У Криму, далі на південь вони будують захисні лінії, але насправді вони продовжують йти напролом у Бахмуті. Тож ми приходимо до висновку, що вся ця так звана спеціальна військова операція росії зводиться до того, щоби зберегти Крим і взяти весь Донбас. Але проблема росіян в тому, що це лише додасть завзяття амбіціям українців у прийдешньому весняному наступі.

Наразі ж роль Бахмутської операції - завдати максимальних втрат війську окупантів, каже аналітик британського телеканалу Sky News. Тим паче, що зараз в цю м'ясорубку окрім колишніх в'язнів кинули ще й еліту "Вагнера" та десантників. Аналітики впливового видання The New York Times наступ росіян називають безрезультатним. Бо здобутки за останні місяці - мінімальні і не виправдовують колосальні втрати.