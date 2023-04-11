Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка. За них йдуть найзапекліші бої. 52 атаки відбили наші Сили оборони за добу. Утім росіяни не припиняють наступати, сунуть кількість, але безрезультатно. П'ятеро жителів Донеччини за вчора дістали поранення. Останні новини зі східного фронту розкаже Ольга Куріленко.

Колись - Авдіївка, а зараз - руїни. Черговий ворожий авіаудар знищив ще одну багатоповерхівку. Цього разу минулося без жертв - всі мешканці своєчасно евакуювалися.

- Выживают люди, выживают. Каждый день. Утром и вечером стрельба. Каждый день не знаешь - проснешься, не проснешься. Дай Бог, что еще есть какая-то гуманитарная помощь. Ночью - самое страшное. Потому что лежишь в кровати и оно прилетит и ты уже не знаешь, что тебе делать.

В охопленому вогнем місті й досі залишається близько тисячі восьмисот людей. Із будь-якими потребами жителі Авдіївки та прилеглих населених пунктів ідуть до місцевого "Пункту Незламності".

Олександра Гаврилко, керівник відділу комунікації ГУНПУ в Донецькій області:

Всі сюди приходять за одним - тримати допомогу, поїсти та саме головне - це поспілкуватися один з одним де більш-менш безпечно.

- Хоть за год помылись по-человечески. - А у вас дома целые? - Ну как сказать, у нас почти весь поселок разрушенный.

Через безперервні ворожі обстріли, зазначають у поліції Донецької області, охочих евакуюватися побільшало.

Такі наслідки авіації і жодна людина, яка говорить про те, що можна врятуватися у бомбосховищі від такого виду озброєння - це майже неможливо.

П'ятеро жителів Донеччини зазнали поранень внаслідок обстрілів. Під ракетними ударами окупантів - Часів Яр, Костянтинівка, Велика Новосілка. Одна людина поранена у Кураховому - по місту рашисти гатили з "Ураганів". Найгарячішими напрямками залишаються Авдіївський, Бахмутський та Лиманський.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Чернещина, Макіївка, Невське, Ямполівка, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Сіверськ, Спірне і Берестове Донецької області.

Евакуація мирного населення триває в Лимані та найближчих населених пунктах. Вивозити людей дедалі важче. Обстріли не стихають, а поліцейські ризикують життями, щоб врятувати тих, хто до останнього відмовляється покидати свої домівки.

Три десятки разів ракетними та авіаційними ударами загарбники гатили по мирному Краматорську. Рашисти поцілили у місцевий цвинтар і зруйнували 20 могил. Зі "Смерчів" ворог вдарив по Дружківці. Із артилерії та авіації московити продовжують нищити Бахмут.

Захисники продовжують тримати оборону міста-фортеці. Погодні умови, кількісна перевага ворога, щільність міської забудови - все це ускладнює завдання. Проте у перервах між запеклими боями українські оборонці не падають духом!

- Так наші хлопці збираються на бойове завдання - вихід на "передок". - Будем их бить крепко! - Правильно - пускай бегут. - Все, хлопці, щасливого вам повернення! Слава Україні! - Героям слава! - Бахмут-сила!

І наші воїни добряче "насипають" російським окупантам. Минулої доби Сили Оборони збили ворожий гелікоптер, а також 9 безпілотників. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили позиції окупантів біля Авдіївки. Значних втрат зазнали росіяни у бронетехніці, знищений склад боєприпасів. І в Бахмуті все не так, як змальовують раша-пропагандисти.