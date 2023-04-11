На Львівщину повернувся грип, якого не було з грудня минулого року: найбільше недуга вражає дітей [ Редагувати ]
На Львівщину повернуся грип, якого не було з грудня минулого року. Найбільше недуга вражає дітей. Один із симптомів вірусу - гарячка протягом тижня, яку складно збити. Але медики запевняють: хвороба лише починає масово ширитись. Коли чекати можливого спалаху - дізнавалася Христина Гашенко.
У коридорі однієї із поліклінік Львова людно. До сімейних лікарів намагаються потрапити як дорослі, так і діти з батьками. У черзі - і Христина із однорічним Остапом. У хлопчика три дні поспіль висока температура.
Христина, жителька Львова:
Зранку температура 38, потім наростаюче, наразі збивалася, просто зараз не великі проміжки. Раніше краще збивалось, зараз уже 4 години.
Після огляду дитини, лікарка серйозних зауважень до її здоровʼя не має. Експрес-тест на ковід теж негативний. А от температура - непокоїть...
Симптоми в Остапа схожі до ознак гострого распіраторного захворювання. То ж наразі лікування - амбулаторне. Таких випадків в сімейної лікарки Мар'яни Столяр немало. Більша частина її пацієнтів - це діти.
Мар'яна Столяр, сімейний лікар однієї із поліклінік м. Львів:
Сьогодні з симптомами ГРВ звернулись 6 дітей. На початку тижня понеділок та вівторок таких діток було близько 10ти. Це скоріше багато, ну якщо прийом, це більше ніж половина прийому.
Батьки хворих дітей розповідають, самостійно вдома збити високу температуру - складно. Із недугою 6-річного сина Лук'яна кілька днів поспіль боролася Уляна.
Уляна Лапкевич, жителька Львівської області:
Вдома старшно залишатся уже. Ми практично 2 ночі не спали. Я тільки лежала і пробувала чи він дуже гарячий. Іщо 2-3 години брала жаропонижуючі. На основі того уже почалася так алергія, такий висп на ніжках.
Зараз Лук'ян під капельницею та пильним наглядом медиків у дитячій лікарні.
Майже половина недужих поступили до лікарні через високу температуру. Зазвичай гарячка у пацієнтів триває більше тижня.
Ірина Бережна, керіник центру педіатрії лікарні:
Друге - це ускладнення носове дихання. Такого нежитю рясного немає. Але дитина не може носиком дихати. Загальна слабість і синдром зʼявився в багатьох дітей - це є слабість нижніх кінцівок. Деколи дитинка не може стати на ніжки.
Без ускладнень, для одужання у стаціонарі пацієнтам вистачає всього 3 дні лікування. Вірусологи дослідили, на Львівщині повернувся вірус минулого року.
Наталія Іванченко, керівник Львівського обласного лабораторного центру:
За результатами дослідження стічних вод в межах 4 населених пунктів вірусологи сказали, що з'явився вірус грипу, якого не було з грудня 22 року. Окрім того, ми маємо підтверждено випадки ротавірусу, одночасно циркулюють декілька вірусів.
Пік захворюваності в області медики очікують після Великодніх свят.
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