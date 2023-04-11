Далі - історія про вимушених переселенців-пенсіонерів з Донбасу, які оселилися на Буковині. На новому місці люди взялися обробляти землю. Вже висадили часник, на черзі - помідори та огірки. З родиною спілкувалася Ольга Лучек.

На подвір'ї першим нас зустрічає місцевий пес Патрон. Пройшовши перевірку, знайомимось і з паном Володимиром. Чоловік із дружиною до Берегомету переїхали з Донбасу торік у травні. На цей крок зважилися лише тоді, коли до їхнього рідного міста Лиман зайшли російські військові. Подружжя втратило все, що нажили роками. Будинок - посікло ворожими снарядами. Залишилося і чимале фермерське господарство. Тож коли опинилися на новому місці - вирішили знову взятися за улюблену справу.

Володимир Коробієнко, переселенець із Донецької обл.:

Це не справа. Це - життя. Ми живемо. Хлопці наші воюють, нас захищають, а ми просто живемо.

Як тільки-но теплицю накрили - одразу випав сніг. Овочі вдалося врятувати. Цей парник розміром 3 на 4 метри. Тут вже зазеленівся часник. Кожен паросто пан Володимир дбайливо доглядає. В планах - ще висадити огірки та помідори.

Володимир Коробієнко, переселенець з Донецької обл.:

Планується оце схід, зі сходу будуть помідори, посередині буде перчик, а на заході будуть огірки. Огірок саджається ближче до заходу, посередині перчик, а от помідор любить тепло і сонце.

Ділянку під теплицю родині надала місцева жителька Тетяна. Вона нещодавно повернулася з Італії. Її оселя стала теплим місцем зустрічей для переселенців.

У мене хата велика, вони ж мені не на плечах сидять, то Бог прислав, це не то шо я прийняла, у мене була можливість, а людей Бог прийняв та й всьо.

На столі - і пухкі оладки, котрі приготувала пані Галина. Розповідає, часто готувала їх і в рідному Лимані. Покинути дім було нелегко, тепер він напівзруйнований - на світлинах, як спогад…

Там вся стінка зрешетована осколками, прильот.. прилетів повибивало вікна, дах розірвало, повредило нам хату. Дощі йшли, затікало на всю мебель, тільки виплатили кредит, взяли машинку, холодильник, 22 тисячі, рік пройшов, виплатили, все-все пропало.

Подружжя Галину і Володимира розшукували окупанти через їхню проукраїнську позицію. А коли росіяни зайшли в місто, місцеві колаборанти одразу здали їх. Та їм вдалося втекти, і дістатися Буковини. І тут знайшли прихисток. І одразу зайнялися волонтерством. Пенсіонер навіть вже возив допомогу бійцям на передову.

Зараз волонтери готують писанки для бійців. Багато хто з переселенців вперше взяли писачок до рук.

Поки ж на Буковині пенсіонери допомагають армії та облаштовують своє нове життя і понад усе мріють повернутися - і засадити помідорами і огірками теплиці в рідному Лимані.