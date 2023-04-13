Ворог намагається наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби українські оборонці відбили там понад тридцять атак. І як би не тиснув противник - наші захисники тримають фронт, а росіяни втрачають живу силу та техніку на українській землі. Огляд з останніми новинами зі східного фронту далі.

Важкі бої тривають на Бахмутському напрямку. Окупанти продовжують наступати та не полишають спроб взяти під повний контроль Бахмут. Щодня росіяни накривають місто-фортецю обстрілами, руйнуючи Бахмут до цеглини. Минулої доби до понищених додалися дитсадок та адмінбудівля. Двоє людей зазнали поранень.

Загарбники традиційно намагаються тиснути кількістю піхоти та випущених снарядів. Криють артвогнем район вокзалу й "Авангард".

Позивний "Киянин", військовослужбовець Збройних сил України:

Із поганого те, що вони постійно штурмовою авіацією, тяжкою артой, там "Піонами", розбирають висотну забудову. Просто під щебінь зносять висотні будівлі для того, щоб не було укриттів, не було, як вести вогонь.

У Торецьку внаслідок ворожої атаки поранено 2 людей, пошкоджені приватні будинки.

Під ракетним ударом вкотре опинилася Костянтинівка - "прилетіло" в офісне приміщення.

Не менш "гаряче" і на інших напрямках Донеччини - Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському. За минулу добу Сили Оборони відбили 34 атаки ворога.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Противник вів наступальні дії в районах населених пунктів: Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар'їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Мар'їнку. Разом з тим, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне...

Курахівку армія рф обстріляла з "Ураганів" касетними боєприпасами - поранило 1 людину.

Геть стирають з лиця землі росіяни й Авдіївку, гатять безупинну.

Зараз тут повністю розбиті будинки, повністю розбомблено, нічого не залишилось, знищені просто тут. Дивіться, яка воронка. Авіабомба прилетіла.

Попри це, у прифронтовій Авдіївці й досі залишаються люди.

На цю вулицю прилітає майже щодня, але жителів тут можна побачити, як для Авдіївки, дуже часто. Навіть магазин з українським прапором працює.

Ризикуючи життями, правоохоронці та рятувальники евакуюють мирних людей зі спричиненого рашистами пекла.

Майже всюди уздовж дороги на Авдіївку вирви від прильотів, дорога постійно прострілюється під щільним вогнем росіян, який вони коректують із безпілотників. Авдіївка традиційно нас зустрічає пострілами, вирвами. Ось такий вигляд Авдіївки чудово показує: хто є росіяни й хто є військові злочинці.

У Білогорівці рашисти намагалися прорватися в тил наших військ, проте українські захисники заблокували ворога й не дали йому просунутися. Вирушила на концерт Кобзона група "вагнерівців" у Бахмуті - наші бійці виявили їх переміщення та відкрили вогонь на ураження. Влучними пострілами перетворили на металолом наші воїни й два російські танки, які намагались атакувати українські позиції під Лиманом.