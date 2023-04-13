Це підприємство унікальне, адже інші два державні риборозплідники - на Херсонщині.

Зникомі червонокнижні види риб попри війну і далі вирощують на Буковині. Тамтешній завод - поки що єдине в Україні державне господарство, де розводять лососевих. Така робота особливо цінна для екології на тлі руйнування і тимчасової окупації двох осетрових заводів на Херсонщині, завдяки яким зариблювали Дніпро. Як підростає буковинська форель - бачили наші кореспонденти.

Доглядає, наче за дітьми. Пані Марія вже виростила не одне покоління лососевих.

Марія Штефанишина, працівниця рибоводного форелевого заводу:

Ми цілий день сидимо коло риби тут. Вибираємо, котра мертва, очищуємо, може, які рачки підпливуть, то все забираємо й очищуємо.

Розведення риби починається зі штучного запліднення.

Вручну береться самка, вручну вибирається ікра. Потім вручну береться сперма від самця, запліднюється і потихеньку поміщається в інкубаційні апарати.

Далі - вигодовування та вирощування.

Лососеві - дуже вибагливі. Їхнє розведення - складне і специфічне: це безперебійна проточна вода і стала температура. Слідкувати треба постійно.

Олексій Роман, директор рибоводного форелевого заводу:

Незважаючи ні на що, чи це Паска, чи це Різдво. Кожен день риболови стоять і збирають.

Це підприємство унікальне, адже інші два державні риборозплідники - на Херсонщині.

Віталій Головня, заступник міністра аграрної політики та продовольства України:

Один вже в деокупації, один ще на окупаційних територіях. Це унікальний завод, який відтворює рибно-водні ресурси, які на сьогодні в природі практично вже не відновлюється. Вони мають тут певні види, яких вже в Європі немає.

Наслідки російського вторгнення відчули й тут. Коли попередній постачальник природного корму припинив роботу через війну, годувати рідкісних риб було нічим.

Олексій Роман, директор рибоводного форелевого заводу:

То було взагалі страшно. Там в них все забрали, все пропало. Ми кинулись в Європу, а в Європі один кілограм мотиля - 1500 гривень!

Дешевший замінник їжі для лососевих таки знайшли. Тож поповнення для річок Карпатського регіону вже підростає.

Ігор Клименок, т. в. о. керівника Державного агентства меліорації та рибного господарства в Україні:

За кожен рік випускається близько 230-250 тисяч особин різних видів у наші водойми. За чотири роки близько мільйона особин вже зариблено.

Фінансування риборозплідників під час війни не скорочували, кажуть посадовці. І створили Єдину державну електронну систему управління рибною галуззю. Для її підтримки та відновлення ведуть перемовини з міжнародними донорами.