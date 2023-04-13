Переселенці з Краматорську наладили виробництво вітротурбін на Закарпатті [ Редагувати ]
Не тільки тисячі переселенців, а й цілі підприємства прихистило Закарпаття. Одне з них - перевезло потужності з Краматорська у Перечин, де вироблятимете турбіни для вітряків. На будмайданчику побувала наша кореспондентка Ірина Ковальчук.
Півсотні будівельників заливають фундамент для опор, де зведуть майбутні цехи.
Це перше релоковане підприємство з Краматорська до закарпатського містечка Перечин.
Власдислав Єременко, генеральний директор компанії:
Тут будуть збудовані унікальні цехи по виробництву самих вітротурбін, і плюс їх компонентів, таких як лопаті, які на сьогодні не виробляються в Україні. Це буде основою майбутнього розвитку індустріального парку, який буде вміщувати до 2000 працівників.
Зведення масштабного підприємства на Закарпатті має свою специфіку.
Костянтин Одаренко, заступник технічного директора:
Регіон - непромисловий. Тут немає інфраструктури для забезпечення з енергозабезпечення. Це зона біля ріки Уж - зона підтоплення. Раз на 100 років вода буває тут до пів метра. Тому будівництво і ведеться з врахуванням цих особливостей.
Всі виробничі потужності перевозили поетапно. З Краматорська шлях непростий - обладнання габаритне і важке доправили за півтори тисячі кілометрів.
Сергій Борніков, керівник проєктів:
Це елементи металоконструкцій цеху. Колони, ферми, підкранові балки, які у нас зараз фарбуються і готуються до монтажу цих конструкцій на фундаментах.
Доставили сюди на спеціальній платформі також важку техніку, яка пройшла технічний огляд і готова до запуску в роботу.
Сергій Борніков, керівник проєктів:
Це - погружчик, який ми використовуємо для вивозу і перевезення секцій башт вітроенергетичних установок на майданчик для подальшого відвантаження безпосередньо на вітрополе.
Завершити будівництво першого підприємства індустріального парку і старт виробництва планують вже у червні цього року.
Власдислав Єременко, генеральний директор компанії:
Воно буде бюджетоутворювальним, воно буде соціально відповідальним, воно буде загалом енергетичним фундаментом, який закладений в енергетичну незалежність нашої держави.
А ще масштабне релоковане виробництво - шанс для Перечинської громади на розвиток. І перспективи для молоді, аби не їхали за кордон у пошуках роботи.
Іван Погоріляк, Перечинський міський голова:
Відчуваємо переваги. У вигляді на даний час надходжень у розмірі 20 мільйонів. Мова іде про будівництво об'їзної дороги, про будівництво спортивних комплексів, соціальних закладів. Вже зараз розпочинаємо будівництво 10 і 12 квартирних будинків, які до кінця року завершать і там поселиться близько 400 людей.
Розвиток підприємств у такий непростий час, кажуть у громаді, дасть змогу не лише підтримати економіку країни, а й дасть роботу для сотень українців.
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