Зросла кількість жертв вчорашнього обстрілу міста Слов'янськ. Сьогодні вдень рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей. Таким чином наразі відомо про 11-ох загиблих. Ще 21 людина отримала поранення.

Нагадаю, ворог завдав удару по Слов'янську вчора у другій половині дня. Випустив по місту щонайменше сім ракет. Про хід рятувальної операції - далі в сюжеті.

Ворог свідомо завдав удар по житловому кварталу. В цю багатоповерхівку влучила ракета.

Звонят им, телефон слышно. Там не достанешь… В том подъезде на третьем этаже не зайти, там завелено под плитами.

У зруйнованих квартирах були люди. Робили домашні справи, готувалися до свят.

- Подождите! А бабушка? Тоже там? - Бабушка в кухне! - Бабушка в кухне?! - Да!

Не всі навіть одразу зрозуміли, що сталося.

Лариса, жителька Слов'янська:

Была дома… Бабахнуло и всё - стекла полетели… Пока у меня только стекла полетели, а там горело. Я выскочила, пока пожар, потому что мне там дышать нечем.

Валентина, жителька Слов'янська:

Оно как шарахнуло! Душа выскакивала. Конечно страшно! Если мебель дрожала, посуда дрожит, мебель прыгает.

Валентина Степанівна, разом зі своєю чотирилапою улюбленицею - вже була в евакуації. Потім повернулася до рідної квартири. Після підступного удару росіян - жінка знову думає про від'їзд.

Валентина, жителька Слов'янська:

Да, надо! Если массово будут эвакуировать, так с удовольствием. Мы уже раз эвакуировались в Запорожье. И сейчас. Кто нас защитит тут?

Наші захисники роблять все можливе, аби жави війни не ширились далі територією України. І продовжують мужньо боронити Донеччину від ворога. Мотивації та сил вистачає. Ворогу не допомагає навіть перевага в живій силі та техніці.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України: