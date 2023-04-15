Зросла кількість жертв обстрілу міста Слов'янськ: деталі [ Редагувати ]
Зросла кількість жертв вчорашнього обстрілу міста Слов'янськ. Сьогодні вдень рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей. Таким чином наразі відомо про 11-ох загиблих. Ще 21 людина отримала поранення.
Нагадаю, ворог завдав удару по Слов'янську вчора у другій половині дня. Випустив по місту щонайменше сім ракет. Про хід рятувальної операції - далі в сюжеті.
Ворог свідомо завдав удар по житловому кварталу. В цю багатоповерхівку влучила ракета.
Звонят им, телефон слышно. Там не достанешь… В том подъезде на третьем этаже не зайти, там завелено под плитами.
У зруйнованих квартирах були люди. Робили домашні справи, готувалися до свят.
- Подождите! А бабушка? Тоже там? - Бабушка в кухне! - Бабушка в кухне?! - Да!
Не всі навіть одразу зрозуміли, що сталося.
Лариса, жителька Слов'янська:
Была дома… Бабахнуло и всё - стекла полетели… Пока у меня только стекла полетели, а там горело. Я выскочила, пока пожар, потому что мне там дышать нечем.
Валентина, жителька Слов'янська:
Оно как шарахнуло! Душа выскакивала. Конечно страшно! Если мебель дрожала, посуда дрожит, мебель прыгает.
Валентина Степанівна, разом зі своєю чотирилапою улюбленицею - вже була в евакуації. Потім повернулася до рідної квартири. Після підступного удару росіян - жінка знову думає про від'їзд.
Валентина, жителька Слов'янська:
Да, надо! Если массово будут эвакуировать, так с удовольствием. Мы уже раз эвакуировались в Запорожье. И сейчас. Кто нас защитит тут?
Наші захисники роблять все можливе, аби жави війни не ширились далі територією України. І продовжують мужньо боронити Донеччину від ворога. Мотивації та сил вистачає. Ворогу не допомагає навіть перевага в живій силі та техніці.
Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми успішно тримаємо лінію фронту, не даємо нашому ворогу просуватися вглиб України - саме головне. І поступово накопичуємо - я в загальному говорю - накопичуємо сили, щоб відбивати і звільняти нашу територію від цієї рашистської чуми.
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